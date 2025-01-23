Hesap verecekler! Bolu’daki otel faciasında 11 kişi gözaltına alındı

Otel faciasıyla ilgili anında soruşturma başlatıldı. Otel sahipleri, işletmecisi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gülener'in CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 6 savcı, ayrıca 4 müfettiş, yangını tüm yönleriyle araştırmaya başladı. Dün ekipler binada son kez arama yaptı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini tespit etmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, idari soruşturmanın 10 gün içinde tamamlanacağını açıklandı.

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