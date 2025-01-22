Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. Babası Hasan Ermanoğlu, "Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. 'Sana göz kulak olmak için geleceğim' demişti" dedi.

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)



BABA OTOPSİ İÇİN BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Kızının ölüm haberini alan Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.