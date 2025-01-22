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Yangında hayatını kaybeden Dilara'nın babası için Bolu'ya gittiği ortaya çıktı: "Gelmesini istememiştim"

Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu’nun kalp rahatsızlığı olan babasını yalnız bırakmak istemediği için facianın yaşandığı otelde çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Baba Ermanoğlu, "Ben gelmesini istememiştim. ‘Sana göz kulak olmak için geleceğim’ demişti. 2023’te mezun olmuştu. Atanması olmadığı için gelmişti çalışmaya. Kıbrıs’ta okumuştu" dedi. Ermanoğlu'nun cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 17:02
Yangında hayatını kaybeden Dilara’nın babası için Bolu’ya gittiği ortaya çıktı: Gelmesini istememiştim

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    Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. Babası Hasan Ermanoğlu, "Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. 'Sana göz kulak olmak için geleceğim' demişti" dedi.

    Kalp hastası babasına göz kulak olmak için gitmiş

    Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

    Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)

    BABA OTOPSİ İÇİN BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Kızının ölüm haberini alan Hasan Ermanoğlu, otopsi işleminin yapıldığı hastanenin önünde beklediği sırada kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

    Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)

    Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Toruntepe Mahallesi'ne getirildi.

    Dilara Ermanoğlu (DHA)Dilara Ermanoğlu (DHA)

    Burada düzenlenen cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Vali Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti il Başkanı Mehmet Uncu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dilara'nın cenazesi, törenin ardından defnedildi.

    Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu'nun (24) cenazesi, memleketi Mardin'de defnedildi. (DHA)

    "ORAYA GİDENE KADAR ATLAMIŞTI"

    Tedavisinin ardından cenaze namazına katılan baba Hasan Ermanoğlu, olay gününü anlatarak, "Ben başka bir otelde çalışıyordum, o başka bir oteldeydi. Oranın revirinde hemşirelik yapıyordu. Saat 03.30 civarında yangın çıkmış. Saat 04.00'te ben haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediliyordu ama bir şey yapamadılar. Hatırladığım kadarıyla 12'nci katındaydı. Bir gün önce yanıma gelmişti. Diğer arkadaşıyla gelip 'Baba bizi Mart'ta pikniğe götür' dedi, 'Tamam, götürürüm sizi' dedim. Öyle bir aramızda muhabbet geçmişti." dedi.

    Baba Hasan Ermanoğlu (DHA)Baba Hasan Ermanoğlu (DHA)


    "BEN GELMESİNİ İSTEMEMİŞTİM"


    Kızının 35-40 gündür Grand Kartal'da çalıştığını belirten baba Ermanoğlu, "Dilara'yı tanımak lazım. Daha önce çalıştığım oteldeydi, sonra oraya geçti. Çatı katında bir yer vermişlerdi ona. Kalp rahatsızlığım vardı, benim için oraya geldi. Ben gelmesini istememiştim. 'Sana göz kulak olmak için geleceğim' demişti. 2023'te mezun olmuştu. Atanması olmadığı için gelmişti çalışmaya. Kıbrıs'ta okumuştu" ifade etti.

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