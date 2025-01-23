Alevlerden kurtulamayacağını anladı annesine telefon açtı: "Hakkını helal et anne"

Otel yangını, aynı aileden 14 kişiyi hayattan kopardı. İçlerinden biri, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner'in kızıydı: Zehra Sena Gültekin... Genç kadın, 4 çocuğu, eşi ve ailesinden 8 kişiyle birlikte aramızdan ayrıldı. Cenazesine Başkan Erdoğan da katıldı. Evladının sesini son kez duyup vedalaşan o annenin feryatları, yürek dağladı.

ANNEYE VEDA TELEFONU

Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik istediği belirlendi. "Anne yanıyoruz, hakkını helal et" dediği öğrenildi. Üç çocuğu olan Gültekin ailesinin, Uygur Türk'ü bir kız çocuğunun da koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu, "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız" sözlerini kaydetti. Faciada Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve koruyucu aile oldukları Uygur Türk'ü Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 14 kişi yangında hayatını kaybetti.