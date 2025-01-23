Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla Bolu’ya gelmişti! İşte yürekleri delen hikayeler...

Türkiye Bolu'daki otel faciası ile sarsıldı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Ateş 79 ocağa düşerken onların hikayeleri tüm Türkiye'yi ağlattı... O acı hikayeler arasında Kayserili Eslem Uyanık (25) da vardı. Uyanık, üniversitede Rus dili ve edebiyatı bölümünü okumasına rağmen aşçılık tutkusundan hiç vazgeçmedi. Yazları Alaçatı'da, kışları da Kartalkaya'da çalışıyordu. Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Eslem, 1.5 sene önce babasını kaybetmişti. Sevdiği gençle dünya evine girmeye hazırlanırken babasının ölümü nedeniyle düğünü erteleyen genç kız, ne yazık ki yangın faciasında hayatını kaybetti. Eslem'in mutfakta çektiği eğlenceli videolarını paylaşan arkadaşları; "Canım Eslem, hep neşe doluydun. Böyle olmamalıydı" yorumunda bulundu.

CENNETTE BERABERLER

Doktor Ahmet Çetiz, eşi Habibe, ikiz çocukları Sedat, Vedat ve küçük oğlu Esat ile yangında can verdi. Acılı ailenin tabutları dün sıra sıra dizildi. Toprağa verildi. Yakınları "Cennette hep beraberler" diye gözyaşı döktü.

ULUSLARARASI FİRMANIN GENEL MÜDÜRÜYDÜ

Kimya şirketinin genel müdürü Mert Doğan, eşi Duygu, kızları Mavi ve Doğa ile ara tatili fırsat bilerek Kartalkaya'ya gitmişti. Ama hepsi faciada yanarak can verdi.

ANNE İLE KIZININ SON FOTOĞRAFI

İş insanı Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin de faciada hayatını kaybetti. Anne ile kızı, yangından bir gün önce bu mutlu pozu vermişlerdi

HÜZNÜN KARESİ

Facia Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya'yı hayattan koparttı. Eşi Hilmi Altın ise yaralı kurtuldu.

ÇİMENTO SEKTÖRÜ YASTA

Oyak Çimento Bolu Fabrika Direktörü Mehmet Cem Doğan, ailesi ile Grand Kartal'daydı. Ancak Doğan, eşi Ayşemin ve kızı Maya ile yangında can verdi. Doğan, aynı zamanda kürek sporuyla ilgileniyordu...

1113 NUMARADAKİ YAS

Rizeli Süleyman Dayı ve eşi Seden, kızları Ela ve Buse ile otelin 11'nci katındaydı. Alevler kaldıkları 1113 numaralı odayı sardı. Ne yazık ki hiçbiri kurtarılamadı

BİR AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik (25) bir ay önce işe başlamıştı. Genç kızın babası babası Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

RESİMDEKİ GÖZYAŞLARI...

Ankaralı Yılmaz Sarıtaş, oğlu Doruk ve kızı Nehir ile alevlerin ortasında kaldı. Ne yazık ki üçü de kurtarılamadı.

GERİYE MUTLULUK FOTOĞRAFLARI KALDI

İstanbul'da yaşayan Kıvanç- Burcu Güngör çifti de kızları Pelin ve oğulları Kerem'le yangında hayatını kaybetti. Geriye mutluluk fotoğrafları kaldı. Burcu Güngör'ün Edirne Keşanlı Kimpaz Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Filiz'in kızı olduğu öğrenildi.

GİTTİKLERİ TATİL DİŞ HEKİMİ ÇİFTİN SONU OLDU

Bursalı diş hekimi çift Yasemin Boncuk Tüzgiray (41), eşi Erhan Tüzgiray ile çocukları Defne (11) ve Demir de (8) yangında can verdi...

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Bolu Kartalkaya'daki facia Feray Kanbolat ile kızı Oya'nın da ölümüne yol açtı. Grand Kartal Otel'deki faciada kızını ve torununu kaybeden acılı anne Sema Şahin, DNA testi için Bolu'ya gitti. Kurduğu her cümle duyan herkesin yüreğini delip geçti: Ben şu anda bir anne olarak burada sürünüyorum. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Ben DNA verdim. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Yangın merdiveni var mı yok mu, kapıları açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti."

DİLARA, BABASI İÇİN GELMİŞTİ...

Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) otelde hemşire olarak çalışıyordu. Yangın sırasında da 12'inci kattaydı. Alevlerin oteli sarması üzerine camdan atlayarak yaşamını yitirdi. Bölgedeki başka bir otelde çalışan acılı baba Hasan Ermanoğlu, "Kızım 35-40 gündür orada çalışıyordu. Benim için Bolu'ya gelmişti" diyerek gözyaşı döktü.

KENDİSİ KURTULDU AMA EŞİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜ

İstanbul'da yaşayan Beşiktaş Kongre Üyesi Mete Tunç Boduroğlu, eşi Ebru, çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu ile birlikte yanan otelde kalıyordu. Yangında kendisi kurtuldu ama eşi ve evlatları ne yazık ki can verdi.

'ATLA KIZIM'

Yangına uykuda yakalanan tatilciler, odaları alevler sarınca çaresiz kaldı. Otelde 1.5 ay önce işe başlayan Şevval Şahin, 12. kattaki odayı alevler sarınca Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradı. Dehşeti canlı izleyen çaresiz baba, kızına "Kurtuluşun yoksa yoksa atla kızım" diye yalvardı. Babasının sözünü dinleyen Şahin, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alındı.