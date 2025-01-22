SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 21:24 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 21:26
Başkan Erdoğan’dan Ahmet İyimaya’nın ailesine taziye ziyareti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti (Sosyal medya)Başkan Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyareti (Sosyal medya)



    Başkan Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı dilemişti.

    Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. (AA/10 Ocak 2025)Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. (AA/10 Ocak 2025)

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir ��züntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

    Ahmet İyimaya Ankarada son yolculuğuna uğurlandı: Allah öte tarafını mağrur eylesinAhmet İyimaya Ankarada son yolculuğuna uğurlandı: Allah öte tarafını mağrur eylesin
    Ahmet İyimaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı: "Allah öte tarafını mağrur eylesin"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN