Başkan Erdoğan’dan Ahmet İyimaya’nın ailesine taziye ziyareti

Başkan Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya 'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı dilemişti.

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, son yolculuğuna uğurlandı. (AA/10 Ocak 2025)

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir ��züntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."