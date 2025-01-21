Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





BALIKESİR VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ



Deprem çevre iller Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.