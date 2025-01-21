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Çanakkale sallandı: Korkutan deprem | AFAD açıkladı: Gelişmeleri takip ediyoruz

Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 23.38’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Deprem, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 23:52 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 00:05
Çanakkale sallandı: Korkutan deprem | AFAD açıkladı: Gelişmeleri takip ediyoruz

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    Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında, saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi



    BALIKESİR VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

    Deprem çevre iller Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi.

    AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

    AFAD'ın paylaşımı (Sosyal medya)AFAD'ın paylaşımı (Sosyal medya)

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi. (AA)Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de hissedildi. (AA)

    Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

    Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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