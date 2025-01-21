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Zincirlikuyu'da metrobüs kazası: Yol trafiğe açıldı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini trafiğe kapatan bir kaza meydana geldi. Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:01 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:17
Zincirlikuyu’da metrobüs kazası: Yol trafiğe açıldı

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    Şişli'de Zincirlikuyu durağında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan metrobüs 4 otomobile çarptı.

    Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, D-100 kara yoluna girdi.

    Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

    Zincirlikuyu'da metrobüs kazası: Köprü trafiğe kapatıldı!

    Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların kara yolunu kapatması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik akışı durdu.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Metrobüs kazası (DHA)Metrobüs kazası (DHA)

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

    Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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