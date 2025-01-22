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Albayrak ailesinin acı günü: Fatma Vehbiye Albayrak Hakk'a yürüdü

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın kardeşi Yusuf Albayrak'ın eşi Fatma Vehbiye Albayrak, tedavi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Albayrak'ın cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 06:49 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 07:25
Albayrak ailesinin acı günü: Fatma Vehbiye Albayrak Hakk’a yürüdü

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    Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın kardeşi Yusuf Albayrak'ın eşi Fatma Vehbiye Albayrak (70), önceki gün tedavi gördüğü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Merhume Fatma Vehbiye Albayrak'ın cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenaze namazına merhumenin ailesinin yanı sıra Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak ile çocukları, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile ailenin çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

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