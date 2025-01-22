GÖRÜ��ME BEKLENİYOR Sabah'ın haberine göre; Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Türkiye 'ye özel olmadığı ve tüm sınır kapılarında eşit uygulandığı belirtilmişti. Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları konuyla ilgili çalışıyor. Türk ve Suriyeli yetkililerin önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Suriye’de artan gümrük vergileri gıda ihracatçısını etkiledi. (AA)

Sakatat, yumurta, konserve et, kanatlı eti, süt ürünleri, balıklar ile su ürünlerinde yetersiz soğutma koşulları ve uzun süreli bekleme nedeniyle gıdaların bozulma riski arttı. Türk ihracatçılar, yükselen verginin Suriye'de enflasyona neden olduğunu, halkın cezalandırıldığını belirtiyor.

ENFLASYON ARTAR

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, "Bu süreci yakından takip ediyoruz. Özellikle sınır bölgesindeki ihracatçılarımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve bu sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Bölge halkı ve ticaret için önemli bir adım atılmalı" dedi. İHBİR Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Celal Kadooğlu da Ticaret Bakanlığı'nın kendilerinden rapor istediğini belirterek, "Bölge halkı zaten ciddi bir alım gücü sıkıntısı yaşıyor; çoğu çadırlarda barınıyor. Yüksek vergiler hem enflasyona neden oluyor hem de halkı cezalandırıyor. Türkiye, uzun yıllardır bölgeye destek olmuş, büyük riskler almış bir ülke. Bu uygulamanın en kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Suriye halkının bu ürünlere ihtiyacı var" diye konuştu.