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Suriye'nin gümrük vergisi kararı ihracatçıları zora soktu! Bakanlık devrede

Suriye'nin ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini artırma kararı, gıda üreticilerini zora soktu. Yetersiz soğutma ve uzun bekleme süreleri nedeniyle ürünlerin bozulma riski artarken, yüksek vergiler Suriye'de enflasyona neden oluyor ve halkı zor durumda bırakıyor. Türk ihracatçılar, bu kararın ticareti durma noktasına getirdiğini dile getirdi. Türk ve Suriyeli yetkililerin önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 07:22
Suriye’nin gümrük vergisi kararı ihracatçıları zora soktu! Bakanlık devrede

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    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Beşar Esad rejiminin ardından kurulan geçici hükümetin ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 oranında artırma kararı en çok gıda üreticilerini etkiledi.

    GÖRÜ��ME BEKLENİYOR
    Sabah'ın haberine göre; Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın Türkiye'ye özel olmadığı ve tüm sınır kapılarında eşit uygulandığı belirtilmişti. Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları konuyla ilgili çalışıyor. Türk ve Suriyeli yetkililerin önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

    Suriye’de artan gümrük vergileri gıda ihracatçısını etkiledi. (AA)Suriye’de artan gümrük vergileri gıda ihracatçısını etkiledi. (AA)

    Sakatat, yumurta, konserve et, kanatlı eti, süt ürünleri, balıklar ile su ürünlerinde yetersiz soğutma koşulları ve uzun süreli bekleme nedeniyle gıdaların bozulma riski arttı. Türk ihracatçılar, yükselen verginin Suriye'de enflasyona neden olduğunu, halkın cezalandırıldığını belirtiyor.

    ENFLASYON ARTAR
    İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, "Bu süreci yakından takip ediyoruz. Özellikle sınır bölgesindeki ihracatçılarımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı ile iletişim halindeyiz ve bu sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz. Bölge halkı ve ticaret için önemli bir adım atılmalı" dedi. İHBİR Güneydoğu Anadolu Bölgesi Başkanı Celal Kadooğlu da Ticaret Bakanlığı'nın kendilerinden rapor istediğini belirterek, "Bölge halkı zaten ciddi bir alım gücü sıkıntısı yaşıyor; çoğu çadırlarda barınıyor. Yüksek vergiler hem enflasyona neden oluyor hem de halkı cezalandırıyor. Türkiye, uzun yıllardır bölgeye destek olmuş, büyük riskler almış bir ülke. Bu uygulamanın en kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Suriye halkının bu ürünlere ihtiyacı var" diye konuştu.

    Yetersiz soğutma koşulları ve uzun süreli bekleme nedeniyle gıdaların bozulma riski arttı. (AA)Yetersiz soğutma koşulları ve uzun süreli bekleme nedeniyle gıdaların bozulma riski arttı. (AA)

    FİYAT BELİRLENEMİYOR
    Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye'nin hayvansal gıda ihracatında 96.8 mil- yon dolar ihracat gerçekleştirdiği Suriye'de 11 Ocak'tan itibaren ithal edilen mallarda gümrük vergilerinin yüzde 500'lere varan oranlarda artırılmasının bu ülkeye yönelik ticareti durma noktasına getirdiğini belirtti. Yamanyılmaz, gümrük vergisindeki ani ve yüksek artışların en fazla sakatat, yumurta, konserve et, kanatlı eti, süt ürünleri ile balıklar ve su ürünleri ihracatçılarını endişelendirdiğini ifade etti.

    Cilvegözü Sınır Kapısı (AA)Cilvegözü Sınır Kapısı (AA)

    Yamanyılmaz, "11 Ocak'tan itibaren gümrük vergilerindeki artış ticaretimizi durma noktasına getirdi. Sınır kapılarında gıda yüklü TIR'larımız kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yetersiz soğutma koşulları ve uzun süreli bekleme nedeniyle hayvansal gıdaların bozulma riski artıyor. Türk gıda firmaları ile ticaret yapan Suriye'deki işletmeler ani karar karşısında hangi fiyatla ürün satacaklarını bilemiyor. Ortaya çıkan tablo, Türk ihracatçılarının Suriye'de ticaret yapmasını imkânsız hale getirdi. Bu durum kayıt dışılığın artmasına ve güvenlik risklerine de neden olacaktır. Suriye pazarında arz yetersizliği, raflardaki ürünlerin fiyatlarını hızla yükseltecektir" dedi.

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