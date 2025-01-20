Kaçak avcılık yapan Ünal Karaman İyi Parti’den istifa etti!

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Ünal Karaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Türk Milletine; Hayatım boyunca, "hak yok, vazife vardır" anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi.
Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."
YABAN KEÇİSİ AVLAMIŞTI
Bilindiği gibi Karaman ve beraberindekilere geçtiğimiz ay Elazığ'da koruma altındaki yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle toplam 700 bin lira para cezası kesilmişti.
TİFTİK KEÇİSİ SAYISI NEDEN AZALIYOR DİYE SORU ÖNERGESİ VERMİŞ
Olaya ilişkin tutanak tutulurken skandal bir detay ortaya çıktı. İYİ Partili Ünal Karaman'ın yalnızca 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" diye Meclis'e soru önergesi verdiği belirlendi.