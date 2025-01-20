SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek nereli?

Son günlerde Türkiye gündeminde sıkça adı geçen Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktadır. Gündemdeki konumu ve görevindeki etkili duruşuyla dikkat çeken Gürlek’in hayatı, kariyeri ve geçmişi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Akın Gürlek hakkında merak edilen tüm detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 12:24 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 12:26
Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek nereli?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret eden CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar da merak edilip araştırılmaya başlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Kaynak: AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Kaynak: AA)

    AKIN GÜRLEK KİMDİR?

    Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. Hukukçu olan Akın Gürlek, mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıdır.

    1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Kaynak: AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Kaynak: AA)

    Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

    Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

    2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

    Evli ve 1 çocuk babasıdır.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Kaynak: AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Kaynak: AA)

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret eden CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İFADEYE ÇAĞRILDI: NEDENİ BAŞSAVCI GÜRLEK İLE İLGİLİ PAYLAŞIM

    Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

    GEÇEN AY GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI SEÇİLDİ

    Öte yandan CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce yapılmıştı.

    Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.

    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydına soruşturma! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleke hakaret etmiştiCHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydına soruşturma! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleke hakaret etmişti
    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret etmişti

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes! Rehine takası yapıldı: Hamas’tan dünyaya mesaj
    Time’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayı
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?
    Kalp sağlığında 4 ölümcül tehlike! Uzman isim Takvim.com.tr’ye açıkladı: Genç yaşlı demeden tetikliyor
    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
    CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2 milyon TL
    Spor yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumları! Sonunda iyiler kazanacak
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Yapımcı Jandae Perçem’den şok Ayşe Barım sözleri: Endüstrinin mafyası! Öyle korktum ki güvenlik şirketini aradım
    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor
    DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı’ya gidiyor! Başvuru yapıldı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en zengin mirasçılarından