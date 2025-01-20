Siber devriye yakaladı: 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı I Bu yöntemlere dikkat!

Sanal dünyada işlenen suçların artan çeşitliliği ve sayısı, internet kullanımının yaygınlaşması, dijital ortamda güvenliğin sağlanması için yeni önlemler alınmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Sanal alemde güvenliğin sağlanması ve internetin suçtan arındırılması için 7 gün 24 saat 'siber devriye' faaliyeti gerçekleştiriliyor. Siber devriyeler, sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor, çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve karanlık ağlardaki suç faaliyetlerini takip ediyor. 2024'te siber ortamda yürütülen denetimlerde, bin 524 kaçakçılık vakası ve 101 göçmen kaçakçılığı durumu ortaya çıkarıldı.

İnternette 54 bin 144 asayiş, 33 bin 207 terör, 14 bin 554 güvenlik suçu, 3 bin 517 siber suç ve bin 604 narkotik suçu tespit edildi. Farklı kategorilerde 12 bin 275 suç da kayıtlara geçti. Siber devriyeler tarafından suç işlendiği tespit edilen 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.



BU YÖNTEMLERE DİKKAT

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan bilgilendirmelere göre, 2024'te, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımıyla "deepfake" içerikler, sahte ses-görüntü kayıtlarıyla dolandırıcılık girişimleri arttı. İşte dolandırıcılık yöntemleri:



- Sahte siteler, ilanlar ve manipüle edilmiş görsellerle tüketici yanıltılmaya çalışıldı.

- Alışveriş sitelerindeki sahte yorum ve beğenilerle ürünler ön plana çıkarıldı.

- "Mavi tık", "takipten çıkaranları görme" gibi vaatlerle bilgiler çalındı.

- Fidye yazılımlarla dosyalar şifrelenerek bilgisayarlar kilitlendi.

- "Ücretsiz tatil", "Hesap bilgileri paylaşarak kazanç" gibi vaatlerle bilgiler çalınmaya çalışıldı.

- "Ödenmemiş HGS borcu" gibi oltalama mesajları tuzağa düşürmek için kullanıldı.

- Sahte teknik servis siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldı.

- Devlet kurumlarının logoları kullanılarak sosyal yardım adı altında bilgiler ele geçirilmeye çalışıldı.