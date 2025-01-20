İzmir'deki "Ortaokulda alkollü parti" skandalının hesabı soruldu! 4'ü idareci 6'sı öğretmen 10 kişi görevden uzaklaştırıldı

Okul içerisinde alkollü alem yaptılar (AJANSLAR)





Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.



Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.



Okul bahçesinde şampanya patlattılar (İHA)

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" denildi.



