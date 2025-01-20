SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İzmir'deki "Ortaokulda alkollü parti" skandalının hesabı soruldu! 4'ü idareci 6'sı öğretmen 10 kişi görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda skandal ve rezil görüntüler kayıtlara geçti. Okulun idareci ve öğretmen kadrosu mezuniyet töreninde alkollü alem yaptı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. 4'ü idareci 6'sı öğretmen 10 kişi görevden uzaklaştırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:09
İzmir’deki Ortaokulda alkollü parti skandalının hesabı soruldu! 4’ü idareci 6’sı öğretmen 10 kişi görevden uzaklaştırıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İzmir Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı.

    Okulda alkol içen öğretmenler görevden uzaklaştırıldı!



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi.

    Okul içerisinde alkollü alem yaptılar (AJANSLAR)Okul içerisinde alkollü alem yaptılar (AJANSLAR)


    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

    Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.

    Okul bahçesinde şampanya patlattılar (İHA)Okul bahçesinde şampanya patlattılar (İHA)

    İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" denildi.

    Okul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmirdeki görüntülere soruşturmaOkul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmirdeki görüntülere soruşturma
    Okul bahçesinde şampanya patlattılar! İzmir'deki görüntülere soruşturma