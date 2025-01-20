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Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından

Türkiye’nin milyar dolarlık zenginleri arasında ilk 20’de yer alan Ömer Sabancı’nın oğlu Hacı Sabancı, Adli Tıp raporuyla sevgilisi Fatma D.’nin çocuğunun babası olduğu kesinleşti. Uzay artık Türkiye’nin en zengin mirasçılarından biri olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından

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    Başlıkların Devamı

    İş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlendi. Nazlı Kayı ile evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasıyla şok oldu.

    Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Yıldırım aracılığıyla açılan davaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.

    Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    2021'DE DÜNYAYA GELDİ
    Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması konusunda yardım istedi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

    Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

    Annesi Fatma D. ile hukuk savaşını kazanan Uzay şu an hiçbir şeyden habersiz ama... (Takvim Gazetesi)Annesi Fatma D. ile hukuk savaşını kazanan Uzay şu an hiçbir şeyden habersiz ama... (Takvim Gazetesi)

    "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz." İstanbul Aile Mahkemesi, Uzay'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

    Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA testi yaptırdı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi. Raporda "Uzay D.'ye anne Fatma D.'ye ait ve Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Sabancı'nın Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi" denildi.

    Hacı Sabancı, Nazlı ve kızı Alara ile fotoğrafını sosyal medyadan servis etti. Adeta “Benim tek çocuğum var” dedi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Hacı Sabancı, Nazlı ve kızı Alara ile fotoğrafını sosyal medyadan servis etti. Adeta “Benim tek çocuğum var” dedi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    AİLESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
    Hacı Sabancı mahkeme kararının ardından sessizliğini korurken Instagram hesabından eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı'nın yer aldığı aile fotoğrafını paylaştı.



    ÖMER SABANCI'NIN HANGİ ŞİRKETLERİ VAR?
    3 milyar dolardan fazla kişisel servetiyle Türkiye'nin sayılı zenginlerin olan Ömer Sabancı Odesa Geliştirilmiş Polimer Yatırımları A.Ş. ve Döysa VIP Havacılık A.Ş. şirketlerini kurdu. Odesa A.Ş. çok kısa zamanda Dr. Naim H. Alemdaroğlu yönetiminde gıda sektörü için katlanabilir kasalar üretip ihraç etmeye başladı. Densa Gemicilik ise en büyük şirketi.

    Minik Uzay bu gemiler gibi 22 tanesine daha artık ortak (Takvim.com.tr)Minik Uzay bu gemiler gibi 22 tanesine daha artık ortak (Takvim.com.tr)

    DENSA DENİZCİLİK GEMİLERİ:
    - DENSA DOLPHIN58772Bulk Carrier2010Malta
    - DENSA LION55092Bulk Carrier2010Malta
    - DENSA TIGER55092Bulk Carrier2010Malta
    - DENSA EAGLE55094Bulk Carrier2010Malta
    - DENSA COBRA180491Bulk Carrier2011Malta
    - DENSA PANTHER57631Bulk Carrier2011Malta
    - DENSA LEOPARD57552Bulk Carrier2011Malta
    - DENSA JAGUAR57280Bulk Carrier2012Malta
    - DENSA COUGAR57592Bulk Carrier2012Malta
    - DENSA WHALE158322Crude Oil Tanker2012Marshall
    - DENSA ORCA158322Crude Oil Tanker2012Marshall
    - DENSA FLAMINGO82671Bulk Carrier2012Malta
    - DENSA PELICAN82744Bulk Carrier2012Malta
    - DENSA SHARK179227Bulk Carrier2012Malta
    - DENSA SEA LION36765Bulk Carrier2013Malta

    Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancının bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.nin biyolojik babasıTakvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancının bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.nin biyolojik babası
    Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.'nin biyolojik babası

    Hacı Sabancıdan manidar aile pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayıyı paylaşarak...Hacı Sabanc��dan manidar aile pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayıyı paylaşarak...
    Hacı Sabancı'dan manidar 'aile' pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı'yı paylaşarak...

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