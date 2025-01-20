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12 yıl sonra bir ilk: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu'nda göndere çekildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabulü sonrası Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıklamıştı. Bugün faaliyete geçen Halep Başkonsolosluğu'nda Türk bayrağı göndere çekildi.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 12:25
12 yıl sonra bir ilk: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi

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    Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te, 12 yıl aradan sonra yeniden konsolosluk faaliyetlerine başladı.

    2012 yılında kapanan Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nun açıldığı bildirildi.

    Halep'te tarihi görüntü!



    TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

    Bu kapsamda başkonsolosluğunda Türk bayrağı tekbirler eşliğinde göndere çekildi. Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda, vize ve pasaport işlemleri yapılacağı bildirildi.

    Türk bayrağı göndere çekildi (Ekran görüntüsü)Türk bayrağı göndere çekildi (Ekran görüntüsü)

    2012'NİN TEMMUZ AYINDA HİZMET VERMEYİ DURDURMUŞTU

    Türkiye'nin Halep başkonsolosluğunda, vize ve pasaport işlemleri yapılacak. Başkonsolosluk, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012'nin temmuz ayında hizmet vermeyi durdurmuştu.

    Türk bayrağı göndere çekildi (Ekran görüntüsü)Türk bayrağı göndere çekildi (Ekran görüntüsü)

    BAKAN FİDAN 15 OCAK'TA AÇIKLAMIŞTI

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Ocak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Türk bayrağı göndere çekildi (Ekran görüntüsü)Türk bayrağı göndere çekildi (Ekran görüntüsü)

    Fidan, 12 yıllık aranın ardından geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatarak, "Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek." ifadesini kullandı.

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