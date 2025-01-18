PKK/KCK'nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan'dan rest: "Ev hapsi yok!"

Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN NOKTAYI KOYMUŞTU

PKK/KCK, bebek katili Öcalan'ın İmralı'dan çıkışını pazarlık haline getirerek adeta havanda su dövmeye çalışırken Başkan Erdoğan, bugün partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında terör örgütü PKK'yı bir kez daha uyardı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında "bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz." ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmalarında terör örgütü PKK'ya taviz verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Tercihimiz, ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bununla birlikte, merhum Akif'in 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum' mısralarındaki mesajını da kimse unutmasın. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir." diyerek, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın yeni süreci suistimal etmeye çabalarının önünü kesin bir şekilde keserek, "Örgüt o silahları ya gönüllü bırakacak ya da cebren bıraktırılacak." mesajını bir kez daha yineledi.