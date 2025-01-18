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PKK/KCK'nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan'dan rest: "Ev hapsi yok!"

DEM'in İmralı ziyaretine ilişkin açıklama yapan terör örgütü PKK/KCK, gelişen sürece destek verdiklerini ifade ederken, bebek katili Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkışını pazarlık konusu yapmaya çalıştı. Yapılan açıklamanın ardından Başkan Erdoğan'ın daha önce söylediği 'Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor' sözleri yeniden gündeme gelirken, Erdoğan bugün Mersin'de yaptığı konuşmada 'Örgüt o silahları ya gönüllü bırakacak ya da cebren bıraktırılacak.' mesajı ile tartışmalara son noktayı koydu.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:21 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:22
PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başlatılan "terörsüz Türkiye" hamlesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "PKK'yı feshettiğini açıkla" çağrısıyla birlikte yeni bir sürece evrildi.

    Bu adımların ardından, devlet tarafından (DEM Parti İmralı'ya ziyareti için izin verildi. DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin ardından heyet, Türkiye'deki siyasi partileri kapsayan bir ziyaret turuna başladı.

    Geçtiğimiz hafta sonu, aralarında Ahmet Türk'ünde bulunduğu DEM heyeti tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret etti. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, "Umutluyuz" mesajı verildi.

    Terörist başı Murat Karayılan (Fotoğraf: AA)Terörist başı Murat Karayılan (Fotoğraf: AA)

    PKK/KCK'DAN YENİ SÜRECE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

    "Terörsüz Türkiye" hamlesi kapsamında atılan adımların ardından terör örgütü PKK/KCK'dan bir açıklama yapıldı.

    Terör örgütü PKK/KCK, İmralı Heyeti'nin gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sürece dair kendi görüşlerini paylaştı. Terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan açıklamada İmralı heyetinin yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğine dikkat çekilirken sürecin ilerleyişi adına güçlü bir iradenin ortaya konulduğu belirtildi.

    Bebek katili Abdullah Öcalan (Fotoğraf: AA)Bebek katili Abdullah Öcalan (Fotoğraf: AA)

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK PAZARLIK PEŞİNDE

    KCK'dan yapılan açıklamada, "Sürecin bu aşamaya varmasını olumlu görüyoruz. Kürt sorununun çözümü ve çatışmalı sürecin sona ermesinde siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin desteğini önemli gördüğümüzü, sorunun çözümünün temel taşlarından biri olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyor ve bu iradeyi desteklediğimizi belirtiyoruz." denildi. Ancak açıklamanın devamında, bebek katili Öcalan'ın "fiziki özgürlüğünün sağlanması, Kürt sorununun çözümü, Türkiye ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi ise yüzyılımızın en önemli ve stratejik gelişmesi olacaktır." ifadelerini kullanan PKK/KCK, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılmasını bir pazarlık unsuru haline getirme çabasıyla dikkat çekti.

    Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan (Fotoğraf: AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN NOKTAYI KOYMUŞTU

    PKK/KCK, bebek katili Öcalan'ın İmralı'dan çıkışını pazarlık haline getirerek adeta havanda su dövmeye çalışırken Başkan Erdoğan, bugün partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında terör örgütü PKK'yı bir kez daha uyardı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında "bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz." ifadelerini kullandı.

    Yaptığı konuşmalarında terör örgütü PKK'ya taviz verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Tercihimiz, ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bununla birlikte, merhum Akif'in 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum' mısralarındaki mesajını da kimse unutmasın. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir." diyerek, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın yeni süreci suistimal etmeye çabalarının önünü kesin bir şekilde keserek, "Örgüt o silahları ya gönüllü bırakacak ya da cebren bıraktırılacak." mesajını bir kez daha yineledi.

    Bebek katili Abdullah Öcalan (Fotoğraf: AA)Bebek katili Abdullah Öcalan (Fotoğraf: AA)

    BEBEK KATİLİNE AF YOK

    Öte yandangeçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK/KCK'nın bebek katilinin bırakılması için yaptığı algılara ilişkin Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği kulis bilgilerinde dolaşırken, konuyu köşe yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Başkan Erdoğan'ın, MHP liderinin "silahları bırakacaklarını açıklaması" çağrısında bulunduğu terörist başı Abdullah Öcalan'ın "ev hapsine çıkacağı" söylentileri için "Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok." dediğini aktarmıştı.

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