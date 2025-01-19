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Başkan Erdoğan hükümete "kırmızı kart" çağrısı yapan CHP lideri Özel'e sert çıktı!

CHP'nin kırmızı kart protestosunu eleştiren Başkan Erdoğan, "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e samimi tavsiyem, siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın, siz poker masalarında kart dağıtın" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Başkan Erdoğan hükümete kırmızı kart çağrısı yapan CHP lideri Özel’e sert çıktı!

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    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana ve Mersin 8. Olağan İl Kongrelerinde konuştu. Başkan Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Birileri kırmızı kart göstermeye gayret gösteriyor; pişpirik mi poker mi oynuyor belli değil. Ellerine kırmızı kart tutuşturur yolumuza devam ederiz.

    'FUTBOL HAYATIMDA GÖRMEDİM'
    Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Hangi kart nerede gösterilir öğreteceğiz. Bu millet AK Parti'ye kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar da kırmızı karttan da kurtulamadı. Hayatları hep böyle geçiyor.

    'SEÇİMLERDE HEDEF YÜZDE 51'
    Milletin gönlüne gireni kimse çıkaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 51 alma hedefimize odaklanacağız. Allah ömür verdikçe, Adana'yla birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz.

    'SİYASET Mİ LUNAPARK MI?'
    Muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta mı oyuyorlar anlayamıyoruz.

    'SAYIN ÖZEL'E TAVSİYEM'
    Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel'e soruyorum; sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esenyurt'u mu Beşiktaş'ı mı takip ediyorsun? Sen bu görevi bırak, zaten birileri elinden alacak. Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına; CHP'yi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Sayın Özel'e samimi tavsiyem, siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın, siz poker masalarında kart dağıtın. Gidin puzzle yapın."

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