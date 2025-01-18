İstanbul’da sahte içki faciası! Tutuklu sayısı arttı

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul 'da, 8 ilçede sahte alkol ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da sahte içkiden 6 kişinin ölmesine ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. (AA)





Böylece tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.