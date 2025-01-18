İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!

Türkiye, dünyada fındığın kralı oldu. İtalyanlar ve çikolata devi, buna itirazda bulundu. Devletin açıkladığı fiyatlara sürekli kumpas kurdu. Belirlenen ücrete, her yıl en az 20 TL aşağısını hedefe koydu.

İtalyan devinin oyunu bozuldu: Başkan Güler fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero'ya diz çöktürdü! (AA)



Belediye Başkanı Güler, "Bu nasıl cüret" diyerek oyunu bozmak için yola koyuldu. Rekabet Kurulu konuya dahil oldu. Türk fındığına muhtaç olan Ferrero, karşısında bu yıl ki 135 TL'lik fiyatı görünce susup oturdu.

İtalyan devinin oyunu bozuldu: Başkan Güler fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero'ya diz çöktürdü! (AA)

Dünyanın yüzde 60'la en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'de üreticilerin hakları da korunuyor. Fındık üretiminin en önemli merkezlerinden Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, üreticinin yanında olduklarını ve fiyat spekülatörleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

İtalyan devinin oyunu bozuldu: Başkan Güler fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero'ya diz çöktürdü! (AA)

Başkan Güler, "Unutulmasın ki Ferrero olmadan fındık olmaz gibi bir hava oluşturuyorlar biz de şunu ifade ediyoruz ki fındık olmazsa Ferrero da olmaz" dedi.

İtalyan devinin oyunu bozuldu: Başkan Güler fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero'ya diz çöktürdü! (AA)

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Rekabet hukukunun bir egemenlik hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, "Bir devlet başkanı bütün kurumları ile hesap kitap yapıyor, kuruluşlarından uzman birimlerinden rakamlar alıyor, bunun neticesinde odalar ve tarım kurumları hesap yaparak bir taban fiyat çıkıyor. Bu taban fiyat hesap kitap yapılarak ortaya çıkan bir rakam. Bu pek teamüllere ve usule uyan bir şey değil. Bu tabi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Ferrero firması hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak Rekabet Kurumu nezdinde hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

İtalyan devinin oyunu bozuldu: Başkan Güler fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero'ya diz çöktürdü! (AA)



FINDIKTA FİYAT DÜŞMEYECEK

Dünyadaki fındığın yüzde 68'ini Türkiye, bunun da yüzde 40'ını Ordu üretiyor.