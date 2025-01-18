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İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var

Filistinleri katlederek Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in destekçisi markalara karşı başlatılan boykotun haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. İsrail Savaş Kabinesi’nin Gazze’deki ateşkesi görüşmek için toplandığı esnada çekilen ve dünyaya servis edilen fotoğrafta Coca-Cola ürünleri yer aldı. Ortaya çıkan bu durum Filistin halkına karşı yürütülen saldırılara Coca-Cola'nın desteğini bir kez daha gösterdi. Bu durum söz konusu markaya yönelik boykot çağrılarının isabetli olduğunu da kanıtladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 12:01
İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var

İÇİNDEKİLER

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    Gazze'de 50 bine yakın Filistinlinin katledilmesiyle sonuçlanan soykırım saldırıları dünyayı ayağa kaldırırken, İsrail'i destekleyen markalara karşı başlatılan boykotun haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

    SAVAŞ KABİNESİNİN MASASINDA COCA-COLA VAR
    İsrail Savaş Kabinesi'nin Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere toplandığı sırada çekilen fotoğraflar dünyaya servis edildi.

    Soykırım kabinesinin Gazze'deki ateşkesi görüşmek için toplandı (Fotoğraf: AA)Soykırım kabinesinin Gazze'deki ateşkesi görüşmek için toplandı (Fotoğraf: AA)

    Görüntülerde, masada Coca-Cola ürünlerinin yer aldığı takvim.com.tr'nin dikkatinden kaçmadı...

    Takvim.com.tr yakaladı! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola varTakvim.com.tr yakaladı! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var

    Bu kare, Coca-Cola'nın, Filistin halkına karşı yürütülen saldırılara desteğini bir kez daha ortaya koydu.

    İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti (Takvim.com.tr Arşiv)İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti (Takvim.com.tr Arşiv)

    İSRAİL ASKERİ COCA-COLA İLE POZ VERMİŞTİ
    Coca-Cola'nın İsrail ile aynı kareye girdiği ilk fotoğraf bu da değil... Daha önce İsrail'in Gazze'de soykırıma hız verdiği Ekim 2023'ten 2 ay sonra İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti.

    Gazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesindeGazze’de siyonist ürün yerleştirme! Pearl Harbor’dan Gazze’ye Coca Cola PR’ı: İkinci Dünya Savaşı’nın sembolü soykırım cephesinde

    BOYKOTUN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Ortaya çıkan bu görüntüler Coca-Cola'ya ve İsrail'i destekleyen markalara karşı başlatılan boykot kampanyalarının haklılığını da gösterdi. Bu kapsamda soykırım destekçisi markaları boykot etmek yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk oluyor.