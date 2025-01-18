İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var

Gazze'de 50 bine yakın Filistinlinin katledilmesiyle sonuçlanan soykırım saldırıları dünyayı ayağa kaldırırken, İsrail'i destekleyen markalara karşı başlatılan boykotun haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi.
SAVAŞ KABİNESİNİN MASASINDA COCA-COLA VAR
İsrail Savaş Kabinesi'nin Gazze'deki ateşkesi görüşmek üzere toplandığı sırada çekilen fotoğraflar dünyaya servis edildi.
Soykırım kabinesinin Gazze'deki ateşkesi görüşmek için toplandı (Fotoğraf: AA)
Görüntülerde, masada Coca-Cola ürünlerinin yer aldığı takvim.com.tr'nin dikkatinden kaçmadı...
Takvim.com.tr yakaladı! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
Bu kare, Coca-Cola'nın, Filistin halkına karşı yürütülen saldırılara desteğini bir kez daha ortaya koydu.
İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti (Takvim.com.tr Arşiv)
İSRAİL ASKERİ COCA-COLA İLE POZ VERMİŞTİ
Coca-Cola'nın İsrail ile aynı kareye girdiği ilk fotoğraf bu da değil... Daha önce İsrail'in Gazze'de soykırıma hız verdiği Ekim 2023'ten 2 ay sonra İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti.
BOYKOTUN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI
Ortaya çıkan bu görüntüler Coca-Cola'ya ve İsrail'i destekleyen markalara karşı başlatılan boykot kampanyalarının haklılığını da gösterdi. Bu kapsamda soykırım destekçisi markaları boykot etmek yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk oluyor.