İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var

Gazze 'de 50 bine yakın Filistin linin katledilmesiyle sonuçlanan soykırım saldırıları dünyayı ayağa kaldırırken, İsrail 'i destekleyen markalara karşı başlatılan boykot un haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu kare, Coca-Cola'nın, Filistin halkına karşı yürütülen saldırılara desteğini bir kez daha ortaya koydu.

İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti (Takvim.com.tr Arşiv)

İSRAİL ASKERİ COCA-COLA İLE POZ VERMİŞTİ

Coca-Cola'nın İsrail ile aynı kareye girdiği ilk fotoğraf bu da değil... Daha önce İsrail'in Gazze'de soykırıma hız verdiği Ekim 2023'ten 2 ay sonra İsrail askeri Coca-Cola ile poz vermişti.

BOYKOTUN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan bu görüntüler Coca-Cola'ya ve İsrail'i destekleyen markalara karşı başlatılan boykot kampanyalarının haklılığını da gösterdi. Bu kapsamda soykırım destekçisi markaları boykot etmek yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk oluyor.