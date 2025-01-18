CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, cuma günü erken saatlerde Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 470 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelere karşı "3 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in son bir günde düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin yaralandığı vurgulandı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 899'a, yaralı sayısının da 110 bin 725'e yükseldiği ifade edildi.
İsrail Adalet Bakanlığı, Gazze'de 6 hafta sürecek ateşkesin ilk aşamasında serbest bırakılacak 737 Filistinli tutuklu ve hükümlünün ismini açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında varılan 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, ateşkesin 6 hafta sürecek ilk aşamasında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 737 Filistinlinin isimleri açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan listeye söz konusu Filistinlilerin büyük bölümünün 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklandığı görüldü. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ni temsil eden Filistin Yasama Konseyi üyesi avukat Halide Cerrar ve Filistinli gazeteci Büşra el-Tavil'in yanı sıra ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistin İslami Cihat Örgütü ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nde bulunan iktidardaki El Fetih hareketinin üyeleri de serbest bırakılacak isimler arasında yer aldı.
Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Katar'ın Al-Araby kanalına konuştu. Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.
Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze'deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.
Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti.
İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.
Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.
Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İdari ve güvenlik personeli, görevlerini yerine getirmek, halkımızın acısını hafifletmek, yerinden edilenleri evlerine ve ikamet yerlerine geri döndürmek, su ve elektrik gibi temel hizmetleri yeniden sağlamak, hudut idarelerini devralmak ve yeniden inşa etmek için tam olarak hazırdır.”
GAZZE FİLİSTİN TOPRAKLARININ AYRILMAZ BİR PARÇASI
Açıklamada, Gazze Şeridi’nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha vurgulanarak, Filistin Devleti’nin bölgede tam sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.
Aynı zamanda, Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes sağlanması ve İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesi çağrısı yapıldı. Filistin Devleti’nin, Gazze Şeridi’nin herhangi bir bölümünün ayrılmasını kesinlikle reddettiği ve hiçbir Filistinlinin anavatanından zorla sınır dışı edilmesine izin vermeyeceği de açıkça belirtildi.
ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISIAçıklamada, uluslararası topluma, komşu ülkelere ve bağışçı ülkelere, “Filistin hükümetinin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için acil insani yardım sağlamaları” çağrısı yapılarak, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi temelinde siyasi bir çözümün acilen hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Katar ve Mısır’ın ateşkesin sağlanması için süreç boyunca ortaya koyduğu çabanın takdir edildiği açıklamada, Suudi Arabistan, Ürdün ve ABD’nin çabalarının da unutulamayacağı belirtildi.
Hamas ile İsrail arasında uzlaşı sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanacağı İsrail Bakanlar Kurulu toplantısının başladığı bildirildi.
İsrail basınına göre, Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat gecikmeli de olsa toplandı.
HAREDİLER NOT BIRAKTI
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks (Haredi) bakanlar, cuma gün batımıyla başlayan Yahudilik inancına göre kutsal Şabat nedeniyle hükümet toplantısına katılmadı. Haredi bakanlar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına lehte oy kullandıklarını belirten yazılı notlar bıraktı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onaylamış, hükümete gönderdiği mesajında "anlaşmayı kabul etmesi" tavsiyesi yer almıştı.
Hamas ve İsrail arasında uzlaşıya varılan ateşkes anlaşma taslağına göre, ilk aşamanın altı hafta; 42 gün devam etmesi ön görülüyor. Taraflar arasında 19 Ocak'ta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından karşılıklı esir takasının gerçekleşmeye başlayacağı belirtiliyor.
Hamas, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen katliamlarını sürdürmesinin Tel Aviv'in terörist yaklaşımını gözler önüne serdiğini belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in, Gazze Şeridi'nde devam eden korkunç katliamları ve ateşkes ilan edildikten sonra bu katliamları kasıtlı olarak yoğunlaştırması, onun terörist faşist yaklaşımını ve kana susamışlığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.
Pazar günü yürürlüğe girmesi planlanan ateşkes anlaşmasının arabulucularına sorumluluklarını üstlenmeleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki katliamları durdurması için baskı yapmaları çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İŞGALCİ (İSRAİL), ATEŞKES ANLAŞMASINI BOZMAK AMACIYLA BU KATLİAMLARI BİLİNÇLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR."
İsrail ordusunun, 15 Ocak'ta ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 28'i çocuk, 31'i kadın 113 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.
İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı.
Yapılan açıklamada, "Tüm siyasi, güvenlik ve insani boyutlar değerlendirildikten sonra, önerilen anlaşmanın savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle kabine, önerilen anlaşmayı onaylaması için hükümete tavsiyede bulunmuştur" denildi. Anlaşma onaylanırsa istifa edeceğini açıklayan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) lideri Itamar Ben-Gvir aleyhte oy kullandı. Aynı şekilde, taleplerinin çoğu kabul edilen Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich de aleyhte oy kullandı. Bakan Dudi Amsalem de aleyhte oy verdi, ancak onun oy kullanma yetkisi bulunmuyor.
Hamas: İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı
Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, yaptığı açıklamada, Cuma günü Şabat'ın ilerleyen saatlerinde Gazze rehine anlaşmasının onaylanması için hükümetten acil toplantı talep etti.
Açıklamada, "Şabat'tan sonrasını beklemenin hiçbir gerekçesi olamaz, çünkü bu bir ölüm kalım meselesidir" denildi.
Hamas ile ateşkesin ilk erteleme anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen 33 rehinenin listesi açıklandı
Hamas terör örgütüyle varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması beklenen 33 rehinenin listesi şöyle:
1. Liri Albag
2. Itzhik Elgarat
3. Karina Ariev
4. Ohad Ben-Ami
5. Ariel Bibas
6. Yarden Bibas
7. Kfir Bibas
8. Shiri Silberman Bibas
9. Agam Berger
10. Romi Gonen
11. Danielle Gilboa
12. Emily Damari
13. Sagui Dekel-Chen
14. Yair Horn
15. Ömer Wenkert
16. Alexander Troufanov
17. Arbel Yehud
18. Ohad Yahalomi
19. Eliya Cohen
20. Or Levy
21. Naama Levy
22. Oded Lifshitz
23. Gadi Moshe Moses
24. Avera Mengistu
25. Shlomo Mansur
26. Keith Siegel
27 .
28. Ofer Calderon
29. Tal Shoham
30. Doron Steinbrecher
31. Ömer Şem-Tov
32. Hisham Al Sayed
33. Eli Sharabi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasına aracılık ettiği için Mısır'a teşekkür etti.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Abdulati ile telefonda görüştü.
Blinken, Gazze'deki saldırıları durduracak, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını hızlandıracak ateşkes ve esir takası anlaşmasına aracılık ettiği için Abdulati'ye teşekkürlerini iletti.
Görüşmede Blinken ve Abdulati, bölgenin güvenliği ve kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımları ele aldı.
İkili ayrıca, Sudan'da da kalıcı barışın sağlanması konusunda ABD ve Mısır işbirliğini değerlendirdi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının "gelecek hafta yemin etmeden önce gerçekleşmesinin daha iyi olacağını" söyledi.
Dan Bongino Show podcast'inde konuşan Trump, "Bu anlaşmaya dahil olmasaydık anlaşma asla gerçekleşmezdi. Hiçbir anlaşma gerçekleşmezdi ve rehineler muhtemelen bir daha asla hayat göremezlerdi." dedi.
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması ile ilgili konuştu ve “Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor” dedi.
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