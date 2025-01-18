CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANLIĞI: "GAZZE İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!"

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İdari ve güvenlik personeli, görevlerini yerine getirmek, halkımızın acısını hafifletmek, yerinden edilenleri evlerine ve ikamet yerlerine geri döndürmek, su ve elektrik gibi temel hizmetleri yeniden sağlamak, hudut idarelerini devralmak ve yeniden inşa etmek için tam olarak hazırdır.”

GAZZE FİLİSTİN TOPRAKLARININ AYRILMAZ BİR PARÇASI

Açıklamada, Gazze Şeridi’nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu bir kez daha vurgulanarak, Filistin Devleti’nin bölgede tam sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

Aynı zamanda, Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes sağlanması ve İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesi çağrısı yapıldı. Filistin Devleti’nin, Gazze Şeridi’nin herhangi bir bölümünün ayrılmasını kesinlikle reddettiği ve hiçbir Filistinlinin anavatanından zorla sınır dışı edilmesine izin vermeyeceği de açıkça belirtildi.

ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası topluma, komşu ülkelere ve bağışçı ülkelere,çağrısı yapılarak, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi temelinde siyasi bir çözümün acilen hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulandı.Katar ve Mısır’ın ateşkesin sağlanması için süreç boyunca ortaya koyduğu çabanın takdir edildiği açıklamada, Suudi Arabistan, Ürdün ve ABD’nin çabalarının da unutulamayacağı belirtildi.