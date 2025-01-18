Teleferik davasında mahkeme 5 sanık için adli kontrol kararı verdi

Teleferik Kazası Davasında Dördüncü Duruşma: Sanıklar Savunma Yaptı
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen teleferik kazası davasının dördüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K. ve Okan E. ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Ancak tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.
Müştekiler arasında yer alan Dilek Güvener, sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti. Bayram günü teleferiğe bindiklerini ve dönüşte büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade eden Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu. Kopma, devrilme ya da kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan etrafıma bakamadım," dedi.
Bir diğer müşteki Fatma Tural da sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti. Olay günü annesiyle birlikte teleferiğe bindiğini belirten Tural, duruşmada yaşadıklarını aktardı.
Davanın ilerleyen duruşmalarında diğer tanıkların dinleneceği ve delillerin değerlendirilmesine devam edileceği öğrenildi.
Dönüş yolunda teleferikte 2 dakika boyunca sarsıntı olduğunu belirten Tural, "Sabah 8'e kadar teleferikte mahsur kaldık, çok korktum. Teleferikte devrilme, kopma olduğunu görmedim." diye konuştu.
Teleferik davasında tutuklu sanık kalmadı (Fotoğraf: AA)
ARA MÜTALAA AÇIKLANDI
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen teleferik kazası davasının dördüncü duruşmasında müştekilerden İrem Nazlı Özcan, sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti. Kardeşiyle kabine bindiklerini ve yukarıya çıkarken büyük bir sallantı yaşadıklarını ifade eden Özcan, o anları mahkemeye aktardı.
Mahkeme savcısı ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi K.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, bilirkişi raporundaki aleyhlerine olan tespitleri kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K. ve Okan E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına, yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasına karar verdi.
Duruşma 9 Mayıs'a ertelendi.
Teleferik davasında tutuklu sanık kalmadı (Fotoğraf: AA)
ANTALYA'DAKİ TELEFERİK KAZASI
Antalya'nın Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybederken, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Sistemin durması sonucu havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen yaklaşık 22,5 saatlik çalışmaların ardından kurtarıldı.
Kazanın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden, eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., ve Okan E. tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, bir diğer şüpheli R.T. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu toplam 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından kazada ihmalleri tespit edilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tahliye edilirken, Suphi K. tutuklanmıştı. Duruşmalar devam ediyor.