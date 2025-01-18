Teleferik davasında mahkeme 5 sanık için adli kontrol kararı verdi

Teleferik Kazası Davasında Dördüncü Duruşma: Sanıklar Savunma Yaptı

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen teleferik kazası davasının dördüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K. ve Okan E. ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Ancak tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

Müştekiler arasında yer alan Dilek Güvener, sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti. Bayram günü teleferiğe bindiklerini ve dönüşte büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade eden Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu. Kopma, devrilme ya da kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan etrafıma bakamadım," dedi.

Bir diğer müşteki Fatma Tural da sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti. Olay günü annesiyle birlikte teleferiğe bindiğini belirten Tural, duruşmada yaşadıklarını aktardı.

Davanın ilerleyen duruşmalarında diğer tanıkların dinleneceği ve delillerin değerlendirilmesine devam edileceği öğrenildi.

Dönüş yolunda teleferikte 2 dakika boyunca sarsıntı olduğunu belirten Tural, "Sabah 8'e kadar teleferikte mahsur kaldık, çok korktum. Teleferikte devrilme, kopma olduğunu görmedim." diye konuştu.