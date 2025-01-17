FETÖ’nün mahrem yapılanmasına kritik operasyon: 17 kişi tutuklandı

Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişi için de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubeleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ankesör lü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 50 şüpheli belirlendi. Şüpheliler arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, bir icra müdürü, Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor, emekli polis memuru ve kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ 'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

FETÖ şüphelileri arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi bulunuyor (Fotoğraf: AA)

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

Ekipler, İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.