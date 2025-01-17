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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına kritik operasyon: 17 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve diğer 4 ilde FETÖ'nün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 50 şüpheliden 41'i yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Tutuklananlar arasında kamu görevlileri ve eski askeri okul öğrencileri de bulunuyor. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:44 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:44
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına kritik operasyon: 17 kişi tutuklandı

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubeleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 10 kişi için de yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

    FETÖ şüphelileri arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi bulunuyor (Fotoğraf: AA) FETÖ şüphelileri arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi bulunuyor (Fotoğraf: AA)

    DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

    Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 50 şüpheli belirlendi. Şüpheliler arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, bir icra müdürü, Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor, emekli polis memuru ve kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.

    FETÖ şüphelileri arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi bulunuyor (Fotoğraf: AA) FETÖ şüphelileri arasında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi bulunuyor (Fotoğraf: AA)

    5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

    Ekipler, İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'daki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

    Soruşturmanın devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.