Uzaydaki güneş teknolojilerine Kalyon PV damgası! Türk mühendisler üretiyor

Konya Karapınar'da kurulu olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerji santrali ile uzaydan görülebilen bir Türk yapısına imza atan Kalyon Enerji, bu kez de uzaydaki uydular için hücre üreterek ihraç etmeye başladı.

Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Ürettiğimiz yerli güneş hücreleri, ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor" dedi.