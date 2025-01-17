Uzaydaki güneş teknolojilerine Kalyon PV damgası! Türk mühendisler üretiyor

Konya Karapınar'da kurulu olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerji santrali ile uzaydan görülebilen bir Türk yapısına imza atan Kalyon Enerji, bu kez de uzaydaki uydular için hücre üreterek ihraç etmeye başladı.
Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Ürettiğimiz yerli güneş hücreleri, ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor" dedi.
Kalyon PV, güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip. (DHA)
TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ UZAY HÜCRELERİ ABD'DE KULLANILIYOR
Kulalı, Kalyon PV'nin 2024 yılı performansı ve 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Ankara'daki entegre fabrikalarında basın buluşması düzenledi. "Enerjide tam bağımsız bir Türkiye" vizyonuyla çalışmalarına başlayan bir şirket olarak, başta Ar-Ge olmak üzere tüm üretim aşamalarında küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Kulalı, hücre çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti:
"Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında 'uzay hücreleri' olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor."
Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı. (AA)
CAM'IN TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR
Kalyon PV'nin güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğunu anlatan Kulalı, "2025'te yerlileştirme çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ülkemizin önde gelen cam üreticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan güneş paneline uygun camların da Türkiye'de üretilmesi en büyük hedeflerimizden" dedi. ABD'de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirten Kulalı, ABD'nin Çin'in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD'de büyüme planladıklarını belirtti.