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Uzaydaki güneş teknolojilerine Kalyon PV damgası! Türk mühendisler üretiyor

Kalyon PV’de Türk mühendislerin geliştirdiği yerli güneş hücreleri, ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. Bu hücreler, uyduların elektrik üretimini sağlıyor. Konuya ilişkin konuşan Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, Kalyon PV'nin güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 07:25
Uzaydaki güneş teknolojilerine Kalyon PV damgası! Türk mühendisler üretiyor

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    Konya Karapınar'da kurulu olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerji santrali ile uzaydan görülebilen bir Türk yapısına imza atan Kalyon Enerji, bu kez de uzaydaki uydular için hücre üreterek ihraç etmeye başladı.

    Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Ürettiğimiz yerli güneş hücreleri, ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor" dedi.

    Kalyon PV, güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip. (DHA)Kalyon PV, güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip. (DHA)

    TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ UZAY HÜCRELERİ ABD'DE KULLANILIYOR
    Kulalı, Kalyon PV'nin 2024 yılı performansı ve 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Ankara'daki entegre fabrikalarında basın buluşması düzenledi. "Enerjide tam bağımsız bir Türkiye" vizyonuyla çalışmalarına başlayan bir şirket olarak, başta Ar-Ge olmak üzere tüm üretim aşamalarında küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Kulalı, hücre çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti:

    "Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında 'uzay hücreleri' olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor."

    Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı. (AA)Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı. (AA)

    CAM'IN TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR
    Kalyon PV'nin güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğunu anlatan Kulalı, "2025'te yerlileştirme çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ülkemizin önde gelen cam üreticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan güneş paneline uygun camların da Türkiye'de üretilmesi en büyük hedeflerimizden" dedi. ABD'de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirten Kulalı, ABD'nin Çin'in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD'de büyüme planladıklarını belirtti.

    Türk mühendislerin geliştirdiği yerli güneş hücreleri, ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. (DHA)Türk mühendislerin geliştirdiği yerli güneş hücreleri, ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. (DHA)

    ÇİP ÜRETİMİ İÇİN HAZIR
    Kuruluşlarından bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade eden Kulalı, "2025'te Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız en önemli konulardan biri de çip üretimi. Kalyon PV Ingot ve Wafer fabrikalarında çip üretiminin altyapısına sahibiz" dedi. Kulalı, kendi enerjilerini sağlamak için 105 milyon dolar yatırımla 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladıklarını, bu yıl tamamlayacaklarını söyledi.

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