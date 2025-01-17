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MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 12:12
MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz hale getirildi

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    Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK'YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    29 terörist etkisiz hale getirildi!

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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