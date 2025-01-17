İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü davasında flaş detay! Olay günü önlem alınmadığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Müştekiler, avukatları ve izleyicilerin de katıldığı duruşmaya bazı müştekilerde bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme başkanı, duruşmada bilirkişi raporunun hazırlanması için ek süre istendiğini bildirdi.

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü davasında flaş detay! Olay günü önlem alınmadığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"KOMİ VEYA GARSON OLUP İNŞAAT İŞİNE YARDIM EDEN GÖRDÜM"



Duruşmada tanık olarak dinlenen gece kulübünde şef garson olarak çalışan Erkan Dillice, SEGBİS aracılığıyla verdiği beyanında, olay günü mekana varmak üzereyken arkadaşlarının aradığını, olayı anlattıklarını ve kısa süre sonra kendisinin de olay yerine gittiğini söyledi.

İçeride kimlerin olduğu ya da ne yapıldığı bilgisine sahip olmadığını, yardım etmek istediğini ancak içeri alınmadığını ifade eden Dillice, "Ben personel şefiyim. Benim, işletme müşteriye açıkken yetkim bulunur. Kapalıyken yetkim bulunmaz. Genelde her yıl ramazan ayında tadilat oluyordu. Bu sene yapılan tadilat büyüktü. Son faaliyeti verdikten sonra bize ait olan eşyaları depolara teslim ediyoruz. Sonra izinlerimize çıkıyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü davasında flaş detay! Olay günü önlem alınmadığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dillice, kendisinin ara ara işletmeye gittiğini, rezervasyon takibinden de sorumlu olduğunu anlatarak "Bana kimse gel bugün çalış diye mesaj atmadı. Zorla geleceksiniz diye de bir sözüm olmadı. Bazı arkadaşlar izin kullanmak istemediğini söylemiş. Muhasebeyle bunu konuşmuş. Bunlar kim ve kaç kişi bilgim yok. Komi veya garson olup inşaat işine yardım eden gördüm. Berna Çaltepe'ye işletmemenin ne zaman açılacağını sorduğumda bayrama açılacağını söyledi. Ancak inşaat bayrama bitecek gibi görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

Söz verilen bazı müştekiler ile sanık avukatları, tanığın duruşmaya gelerek dinlenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Erkan Dillice'nin bir sonraki celse duruşmaya gelerek yeniden dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

ŞUBAT AYINA ERTELENDİ



Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesin için duruşmayı şubat ayına erteledi.

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü davasında flaş detay! Olay günü önlem alınmadığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

FİRMA KADAR CHP'Lİ BEŞİKTAŞ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ŞEFLİĞİ DE SORUMLU



Davanın ardından duruşma salonlarının bulunduğu binanın önünde toplanan grup adına açıklama yapan müşteki Zülfiye Dolu, işletme sahipleri, tadilatı yapan firma yetkileri kadar Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şefliğinin de sorumlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

EĞİTİM VERİLMEMİŞ



İşletmede bugüne kadar böyle bir facianın yaşanmamasının şans olduğunu, iş yeri ruhsatlarının ve yangın raporlarının hukuka aykırı düzenlendiğini ifade eden Dolu, "Olay günü hiçbir önlem alınmamış, var olan yangın söndürme sistemi kapatılmış. İşçilere iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmemiştir." dedi.



Dolu, sanıkların tadilat öncesinde ve tadilat sırasında hiç bir önlem almadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Belediye yetkilileri denetim görevlerini yerlerine getirmeyerek o eylemleri nedeniyle 29 kişinin ölmesine neden olmuşlardır. Davada işletme sahibi ve tadilatı yapan firma sahibi sanıklar, ölen ve tadilat için şantiye şefi gösterilen Sinan Yılmaz'a tüm sorumluluğu yüklemeye çalışırken, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şefliği'nden sanıklar ise cinayet ve kendi eylemleri arasında bir bağlantı bulunmadığını, illiyet bağı olmadığını iddia ediyorlar. İşletmenin kurulduğu tarihten bu yana alınan ruhsatların hepsinde usule aykırı işlem yapılmış. Yıllarca usulsüz işlemlerle çalıştırılan iş yeri denetlenmemiştir."

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü davasında flaş detay! Olay günü önlem alınmadığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki şüpheli Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği aktarılıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kusurlu bulunan 7 kişi ile Sibel Çelik'in tutuklandığı ancak Çelik'in tutukluluğuna itiraz sonrası tahliye edildiği belirtilen iddianamede, olaya ilişkin yangın raporuna da yer veriliyor.

Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü davasında flaş detay! Olay günü önlem alınmadığı ortaya çıktı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Rapora göre, yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alandaki detaylı incelemede tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği anlatılıyor.

İddianamede, iş yerinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhalarının bulunmadığının, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığının tespit edildiği vurgulanarak itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrası gece kulübünün çeşitli noktalarında hareketsiz yatan kişilerin bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu belirtilerek "Ancak şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur." değerlendirmesinde bulunuluyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.