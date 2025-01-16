

BELEDİYEDEN İHALE

Sevgili G.G. üzerine kurulan şirkete yönelik yapılan araştırmalarda kayıt numaraları ve bedelleri; 2022/1465164 (5 milyon 870 bin 100 TL), 2022/240749 (710 bin 650 TL) ve 2024/400881 (7 milyon 200 bin 200 TL) olan 3 ayrı organizasyon ve muhtelif mal ve hizmet alımı kapsamında şirketin Beşiktaş Belediyesi'nden 3 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedellerinin 13 milyon 780 bin TL olduğu görüldü. 17 Ocak 2023 tarihli ihalede, "2023 yılı temsili ve törenlerde kullanılmak üzere muhtelif çiçek ve çelenk hazırlanması ve teslim edilmesi, Kovid- 19 hijyen paketi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı işi" karşılığında İldeniz Organizasyon'a 5 milyon 870 bin 100 lira ödeme yapıldı.