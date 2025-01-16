CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın usulsüzlükleri Türkiye gündemine oturdu. İhaleye fesat karıştırmak iddiasıyla 4 gün önce gözaltına alınan Akpolat ve beraberindeki 40 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak. Öte yandan rüşvet karşılığında milyarlık ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın, sevgilisi G.G.'nin üzerine şirket kurup ihale aldırdığı ortaya çıktı. Belediyenin G.G.'ye ait şirkete yaklaşık 14 milyon liralık ihale verdiği tespit edildi. Akpolat ve Aktaş'ın arkasındaki isim ise CHP'li Erdoğan Toprak çıktı. Şüphelilerin araç satışı yöntemiyle rüşvet çarkını döndürdükleri öğrenildi.