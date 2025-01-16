Kadraj Galeri Kadraj İkon CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde vurguna rıza! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde vurguna rıza! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın usulsüzlükleri Türkiye gündemine oturdu. İhaleye fesat karıştırmak iddiasıyla 4 gün önce gözaltına alınan Akpolat ve beraberindeki 40 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak. Öte yandan rüşvet karşılığında milyarlık ihaleler alan işadamı Aziz İhsan Aktaş'ın, sevgilisi G.G.'nin üzerine şirket kurup ihale aldırdığı ortaya çıktı. Belediyenin G.G.'ye ait şirkete yaklaşık 14 milyon liralık ihale verdiği tespit edildi. Akpolat ve Aktaş'ın arkasındaki isim ise CHP'li Erdoğan Toprak çıktı. Şüphelilerin araç satışı yöntemiyle rüşvet çarkını döndürdükleri öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 07:36
Sevgiliye ihale kıyağı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) akçeli işler ve ihale vurgunlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapamasında yakalanan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

Sevgiliye ihale kıyağı!

13 MİLYON TL'LİK İHALE ORTAYA ÇIKTI
Büyük vurguna ilişkin yeni detaylara da ulaşıldı. Aktaş'ın gönül ilişkisi yaşadığı belirlenen G.G. adlı kadına, 2020'de bir organizasyon şirketi kurduğu ve bu şirketin de Beşiktaş Belediyesi'nden 13 milyon 780 bin TL'lik ihale aldığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen işadamı Aziz İhsan Aktaş ve 46 şüpheli hakkında ilk olarak yaklaşık 3 ay önce teknik ve fiziki takip kararı alındı. Yapılan takip neticesinde Aktaş'ın G.G. isimli bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Derinleştirilen incelemelerde Aziz İhsan Aktaş'ın 2020 yılında Beşiktaş Levent'te G.G.'nin üzerine kayıtlı "İldeniz Organizasyon Ltd. Şti." isimli bir şirket kurdurduğu tespit edildi.

Sevgiliye ihale kıyağı!


BELEDİYEDEN İHALE
Sevgili G.G. üzerine kurulan şirkete yönelik yapılan araştırmalarda kayıt numaraları ve bedelleri; 2022/1465164 (5 milyon 870 bin 100 TL), 2022/240749 (710 bin 650 TL) ve 2024/400881 (7 milyon 200 bin 200 TL) olan 3 ayrı organizasyon ve muhtelif mal ve hizmet alımı kapsamında şirketin Beşiktaş Belediyesi'nden 3 ayrı ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedellerinin 13 milyon 780 bin TL olduğu görüldü. 17 Ocak 2023 tarihli ihalede, "2023 yılı temsili ve törenlerde kullanılmak üzere muhtelif çiçek ve çelenk hazırlanması ve teslim edilmesi, Kovid- 19 hijyen paketi, kız ve erkek çocuklar için oyuncak ve çikolata alımı işi" karşılığında İldeniz Organizasyon'a 5 milyon 870 bin 100 lira ödeme yapıldı.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...

18 Nisan 2024 tarihli ihalede ise yine aynı mal alımı karşılığında 7 milyon 200 bin 200 TL ödeme alındı. 18 Mart 2022'deki ihalede de benzer hizmetler karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nden 710 bin 650 TL alındı.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...

ŞİRKETİN OFİSİNİ İHALE İŞLERİNİN TAKİBİ İÇİN KULLANIYORDU
Üzerine kayıtlı 4 ayrı şirketle 2020-2024 yılları arasında Beşiktaş Belediyesi'nden bedeli milyarlarca lirayı bulan 17 ihale aldığı belirlenen Aziz İhsan Aktaş'ın bu işlerini sevgilisi G.G.'ye Beşiktaş'ta kurdurduğu şirketin ofisinden takip ettiği öğrenildi. Öte yandan emniyet ekiplerince 13 Ocak günü düzenlenen operasyonda, Aziz İhsan Aktaş'ın kullandığı aracı sevgilisi G.G.'nin Beşiktaş'taki ofisinin önüne bırakıp başka bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı anlaşıldı.