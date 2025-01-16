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Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkında flaş gelişme! Yakalama kararı çıkartıldı

Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, gazetenin bazı haberleri nedeniyle açılan davanın duruşmalarına katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 22:05 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 22:05
Sözcü Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay hakkında flaş gelişme! Yakalama kararı çıkartıldı

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    Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
    Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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