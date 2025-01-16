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ABD'den Gazze'de ateşkes itirafı: Hamas'ı masaya Başkan Erdoğan getirdi

Hamas ve İsrail arasında imzalanan Gazze'deki ateşkese ilişkin ABD'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiğini açıkladı. Bilindiği gibi ABD Başkanı Biden ve seçilmiş başkan Trump ateşkesin kendileri sayesinde imzalandığını iddia etmişlerdi.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 21:15 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 21:28
ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi

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    Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

    Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

    ABD Başkanı Biden, Yardımcısı Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken (EPA)ABD Başkanı Biden, Yardımcısı Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken (EPA)

    ABD İTİRAF ETTİ: HAMAS'I MASAYA BAŞKAN ERDOĞAN GETİRDİ

    ABD Başkanı Biden ve seçilmiş başkan Trump anlaşmanın kendileri sayesinde imzalandığını iddia etmişlerdi. Ancak Hamas ve İsrail arasında imzalanan Gazze'deki ateşkese ilişkin ABD'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiğini itiraf etti.

    Blinken, "Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü." dedi.

    Başkan Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ortak basın açıklaması yaptı. (AA)Başkan Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ortak basın açıklaması yaptı. (AA)

    Başkan Erdoğan konuyla ilgili bugün Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına da değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Mutabakatın, başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca, Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi, bizleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle Suriye öyle... Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz."

    Başkan Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ortak basın açıklaması yaptı. (AA)Başkan Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ortak basın açıklaması yaptı. (AA)

    "KALICI BARIŞ, FİLİSTİNLİLERİN MARUZ KALDIĞI ADALETSİZLİĞİN SONA ERMESİYLE MÜMKÜN"

    İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün de sürdürmesinin endişelerini haklı olarak artırdığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir. Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem ve milletim adına ser veren ama Gazze'yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

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