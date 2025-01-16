ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi

Blinken, "Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ı masaya yeniden getirmek ve anlaşmayı sonuçlandırmak için ağırlığını ve etkisini kullanmasını görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yaptı. Hamas da masaya geri döndü." dedi.

ABD İTİRAF ETTİ: HAMAS'I MASAYA BAŞKAN ERDOĞAN GETİRDİ ABD Başkanı Biden ve seçilmiş başkan Trump anlaşmanın kendileri sayesinde imzalandığını iddia etmişlerdi. Ancak Hamas ve İsrail arasında imzalanan Gazze 'deki ateşkese ilişkin ABD'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı ateşkes masasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın getirdiğini itiraf etti.

Başkan Erdoğan ile Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ortak basın açıklaması yaptı. (AA)

Başkan Erdoğan konuyla ilgili bugün Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına da değinmek istediğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mutabakatın, başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca, Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. Şimdi, bizleri İsrail'in Gazze'de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle Suriye öyle... Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz."