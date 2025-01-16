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CHP'li Rıza Akpolat ve 31 şüpheli hakkında tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İfadesi ortaya çıkan Akpolat imza attığı kararlarda ismi geçenler ve yapılan milyonlarca liralık satış işlemiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını iddia etti.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 22:42 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 23:04
CHP’li Rıza Akpolat ve 31 şüpheli hakkında tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı

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    İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 39 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

    AKPOLAT VE 31 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Beşiktaş Belediyesi (AA)Beşiktaş Belediyesi (AA)

    Savcılık, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

    Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Akpolat, aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, "Emza Akaryakıt" isminde inşaat firması olduğunu belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Akpolat, "Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim" dedi.




    HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOK YALANI

    Savcının, Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması sorusuna Akpolat, bilgisinin olmadığını söyledi. Beltaş'a ait Rumeli Hisarı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın satım gerekçesini bilmediğini, satışın kararını şirketin verdiğini ileri sürdü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

    RAPORDA TUTARSIZLIK

    Akpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a ait "Elif Lpg ve Akaryakıt" şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş'ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını söyledi.

    PARALARIN AKTARILMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM

    Satışı gerçekleşen taşınmazın "Elif Lpg ve Akaryakıt" firma tarafından yatırılan 70 milyon TL'nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka bir hesabına, 400 milyon TL'nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve "Sarper Petrolcülük" isimli şirketin 301 milyon TL'yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" dedi.

    DÜĞÜN TAKILARIYLA SERMAYE ARTIRIMI

    Rıza Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım yoktur. Başkanlık dönemimde kimseden menfaat temin etmedim. Kimse bana vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmanın bazılarını ismen biliyorum. Halka temas halindeyim. Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

    İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında suç örgütünün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş (AA)İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında suç örgütünün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş (AA)

    AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

    Öte yandan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

    Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.

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