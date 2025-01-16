CHP’li Rıza Akpolat ve 31 şüpheli hakkında tutuklama talebi! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat (AA)

RAPORDA TUTARSIZLIK



Akpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş'a ait "Elif Lpg ve Akaryakıt" şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş'ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını söyledi.



PARALARIN AKTARILMA GEREKÇESİNİ BİLMİYORUM



Satışı gerçekleşen taşınmazın "Elif Lpg ve Akaryakıt" firma tarafından yatırılan 70 milyon TL'nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş'ın başka bir hesabına, 400 milyon TL'nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve "Sarper Petrolcülük" isimli şirketin 301 milyon TL'yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, "Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum" dedi.

DÜĞÜN TAKILARIYLA SERMAYE ARTIRIMI



Rıza Akpolat, "Belediyenin yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım yoktur. Başkanlık dönemimde kimseden menfaat temin etmedim. Kimse bana vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmanın bazılarını ismen biliyorum. Halka temas halindeyim. Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim" diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.