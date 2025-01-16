Başkan Erdoğan Külliye’de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh’u resmi törenle karşıladı

21 YIL SONRA TARİHİ ZİYARET Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılacak bu ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde iki ülke liderleri arasında görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirilmesi ve uluslararası ile bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Türk ve Moğol halklarının ortak tarihi ve kültürel mirasına dayanan dostane ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak bu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni bir boyuta taşınmasını hedefliyor.

Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı. (AA)

TÜRK AKADEMİSİ, MOĞOLİSTAN'DAKİ NOMGON-2 ANIT KÜLLİYESİ'NİN GÖKTÜRK DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU DOĞRULADI

Öte yandan Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi'nden yapılan açıklamada, Akademi'nin Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile işbirliğinde 2019 yılından bu yana Moğolistan'ın Arhangay bölgesindeki Nomgon Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu kazı çalışmaları sonucunda 2022'de Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın külliyesi ile yazıtının üst kısmının keşfedildiği hatırlatılarak "Bu yazıtın okunması sonucunda, Göktürk yazısıyla kazınmış 12 satırlık bir metin ("Kutlug Kağan Türk... Tanrı oğlu ...") ve Soğdca yazılmış 6 satırlık bir metin ("Kutlug Kağan...") tespit edilmiştir. Bu bulgular, anıt külliyenin bir kağanın onuruna yapıldığına dair bilimsel bir dayanak sunmaktadır." denildi.

2023 yılında bulunan yazıtın alt kısmının da okunduğu ve yazıtın bu kısmında toplam 15 satır bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yazıtın alt kısmındaki Göktürk yazısı önemli ölçüde tahrip olmuş ve okunamaz hale gelmiştir. Ancak yazıtın arka yüzünde yer alan Çin hiyeroglifleriyle yazılan metin ise kısmen korunmuştu. Çince metin, yukarıdan aşağıya doğru yazılmış ve satırlar sağdan sola düzenlenmiştir. 3. satırdan 8. satıra kadar olan kısım kısmen okunabilmiştir. Okunan satırlar ise sırasıyla:

3......sol......bitigtaş anıt....

4.......Türk büyük/bogda/....Kutlug.....

5......tören......seçilmiş.......benzer .....

6........asker......sorumak......

7......doldurmak yok olmak.. ilave etmek....iş...ev....

8......vafat etmek......" ifadeleri kullanıldı.