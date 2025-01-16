SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Külliye'de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamında Khurelsukh'u Külliye'de resmi törenle karşıladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:49
Başkan Erdoğan Külliye’de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh’u resmi törenle karşıladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

    RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

    Başkan Erdoğan 21 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamında Khurelsukh'u Külliye'de resmi törenle karşıladı.

    Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

    Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı'nı Külliye'nin giriş kapısında karşıladı.

    Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)

    ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

    İki ülkenin milli marşları okunduktan sonra Khurelsukh askerleri Türkçe selamladı. Heyetlerini birbirine tanıtan iki lider fotoğraf çekiminin ardından ikili görüşmeye geçti.

    Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'u resmi törenle karşıladı. (Ekran görüntüsü)


    21 YIL SONRA TARİHİ ZİYARET

    Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl sonra yapılacak bu ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi bağların ve dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh (AA)Başkan Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh (AA)


    Ziyaret kapsamında, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke liderleri arasında görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirilmesi ve uluslararası ile bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

    Başkan Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh (AA)Başkan Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh (AA)

    Türk ve Moğol halklarının ortak tarihi ve kültürel mirasına dayanan dostane ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak bu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni bir boyuta taşınmasını hedefliyor.

    Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı. (AA) Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı. (AA)

    TÜRK AKADEMİSİ, MOĞOLİSTAN'DAKİ NOMGON-2 ANIT KÜLLİYESİ'NİN GÖKTÜRK DÖNEMİNE AİT OLDUĞUNU DOĞRULADI

    Öte yandan Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı.

    Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi'nden yapılan açıklamada, Akademi'nin Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile işbirliğinde 2019 yılından bu yana Moğolistan'ın Arhangay bölgesindeki Nomgon Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

    Açıklamada, bu kazı çalışmaları sonucunda 2022'de Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın külliyesi ile yazıtının üst kısmının keşfedildiği hatırlatılarak "Bu yazıtın okunması sonucunda, Göktürk yazısıyla kazınmış 12 satırlık bir metin ("Kutlug Kağan Türk... Tanrı oğlu ...") ve Soğdca yazılmış 6 satırlık bir metin ("Kutlug Kağan...") tespit edilmiştir. Bu bulgular, anıt külliyenin bir kağanın onuruna yapıldığına dair bilimsel bir dayanak sunmaktadır." denildi.

    2023 yılında bulunan yazıtın alt kısmının da okunduğu ve yazıtın bu kısmında toplam 15 satır bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yazıtın alt kısmındaki Göktürk yazısı önemli ölçüde tahrip olmuş ve okunamaz hale gelmiştir. Ancak yazıtın arka yüzünde yer alan Çin hiyeroglifleriyle yazılan metin ise kısmen korunmuştu. Çince metin, yukarıdan aşağıya doğru yazılmış ve satırlar sağdan sola düzenlenmiştir. 3. satırdan 8. satıra kadar olan kısım kısmen okunabilmiştir. Okunan satırlar ise sırasıyla:

    3......sol......bitigtaş anıt....

    4.......Türk büyük/bogda/....Kutlug.....

    5......tören......seçilmiş.......benzer .....

    6........asker......sorumak......

    7......doldurmak yok olmak.. ilave etmek....iş...ev....

    8......vafat etmek......" ifadeleri kullanıldı.

    Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı. (AA) Türk Akademisi, Moğolistan'ın Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğunu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın onuruna inşa edildiğini doğruladı. (AA)

    Açıklamada, özellikle yazıtın 4'üncü satırında "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı tespit edildiğine dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:

    "Türk Akademisi ve Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, Nomgon-2 Anıt Külliyesi'nin Göktürk dönemine ait olduğu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan'ın (682-692) onuruna yapıldığı tespitini doğrulamaktan mutluluk duymaktadır."

    Yazıttaki Çince metnin çözümlenmesi için İç Moğolistan Üniversitesi'nden alan uzmanlarının çalışmaya dahil edildiği aktarılan açıklamada, Türk Akademisi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nün Nomgon Vadisi'ndeki ortak arkeolojik kazı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

    Bilge Kağan ile Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın 7. yüzyıla ait söz konusu yazıtı "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı eseri olarak değerlendiriliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Külliye’de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh’u resmi törenle karşıladı
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! İsrail vaz mı geçiyor?
    İsrail’de Netanyahu hesaplaşması: Neden 8 ay önce ateşkes demedin? Trump baskısı: Biden gitti Bibi bitti
    Zamlı bayram ikramiyesi! Emeklilerin beklediği haber! Masada 3 formül var | Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?
    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi
    İsrail’den bir Türkiye uyarısı daha! Türk savunma sanayii vurgusu: Dikkat NATO üyesi
    Hakem atamalarında sistem değişti! Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e VeTAS yöntemi: Bu haftadan itibaren başlıyor! Peş peşe istifalar
    Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Kritik veri açıklandı
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!
    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı fırladı | Tekel bayisinde böyle sattı | Sahte içki nasıl anlaşılır?
    İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru 15 cevap | TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti