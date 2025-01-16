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Dışişleri’nden ABD’nin Güney Kıbrıs kararına sert tepki: "Hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz"

Türkiye, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tanımasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, karar kınanarak “ABD’nin kısa süre sonra göreve başlayacak yeni yönetiminin, bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 19:13 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 19:15
Dışişleri’nden ABD’nin Güney Kıbrıs kararına sert tepki: Hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz

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    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak belirleme kararını kınadı.

    Dışişleri Bakanlığı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Dışişleri Bakanlığı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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