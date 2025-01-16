2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU: Başvuru adımları, kadro dağılımı, EKPSS tercih ekranı

(Takvim Foto Arşiv) EKPSS süreci nasıl ilerleyecek? EKPSS yerleştirme işlemi, sınav sonuçları ve kura sistemi doğrultusunda yapılacak. Atamaların yapılacağı kadrolar her yıl olduğu gibi engelliler için belirlenen çeşitli kamu kurumlarında yer alacak. Tercihler belirli kadrolar için yapılacak olup her kadro için aranan özel nitelikler ve başvuru koşulları kılavuzda detaylı bir şekilde açıklandı. Bu kadrolar hem devlet dairelerinde hem de diğer kamu kuruluşlarında engelli bireylerin istihdamını sağlamak amacıyla ayrılmıştır. Adayların bu kadrolara yerleşebilmesi için belirli koşulları sağlamaları ve kılavuzda belirtilen prosedüre uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

(Takvim Foto Arşiv) EKPSS yerleştirme detayları nedir? ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yerleştirilecek kadroların sayıları, ilgili alanlar ve kadro için gerekli olan şartlar ayrıntılı olarak sunulmuş durumda. Bu kılavuzda engelli bireylerin hangi pozisyonlara başvurabileceği, başvuru koşulları, başvuruların nasıl yapılacağı ve yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kılavuzda yerleştirme için kullanılacak kura usulü ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar da yer almaktadır.

(Takvim Foto Arşiv) ÖSYM resmi sitesi takip edilmeli Adayların, tercih yaparken öncelikle kendilerine uygun olan kadroları belirlemeleri, belirlenen kadroların gereksinimlerini dikkatlice incelemeleri ve başvuru tarihleriyle ilgili olarak ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir. Adayların yerleştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için tüm kurallara uyması gerekmektedir.

(Takvim Foto Arşiv) EKPSS tercihleri belirtilen tarih aralığında yapılmalı ÖSYM'nin internet sitesinden ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılan tercih işlemlerine ek olarak kılavuzda belirtilen tarihlerin takip edilmesi ve işlemlerin zamanında tamamlanması gerekmektedir. 2025 EKPSS KILAVUZ EKRANI