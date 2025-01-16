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2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU: Başvuru adımları, kadro dağılımı, EKPSS tercih ekranı

2025 EKPSS tercihleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini tamamlayacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Atamalar, EKPSS sonuçları ve kura ile yapılacak. Detaylar 2025 EKPSS Tercih Kılavuzu’nda yer alıyor. İşte başvuru adımları, kadro dağılımı, EKPSS tercih ekranı...

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:20
2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU: Başvuru adımları, kadro dağılımı, EKPSS tercih ekranı

İÇİNDEKİLER

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    2025 yılı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14:30'da başladı ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 EKPSS tercihleri başladı

    Adaylar tercihlerinin nasıl yapılacağına dair detayları içeren 2025 EKPSS Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice inceleyerek tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirebilecekler. Adayların tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için kılavuzda belirtilen kurallara uymaları gerekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1830 ENGELLİ VATANDAŞIN ATAMASI YAPILACAK

    Geçtiğimiz yıl, 2024 EKPSS sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını öğrenmiş ancak yerleştirme süreci başlamamıştı. Ancak 2025 yılı için EKPSS'ye katılan engelli vatandaşlar 1830 kadro için kamu kurumlarına atanacak. Bu atamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre kamu kurumlarından alınan talepler doğrultusunda yapılacak. Bakan Göktaş, Engellilerin toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer almasının önemli olduğunu vurgulayarak 1830 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağını paylaştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EKPSS süreci nasıl ilerleyecek?

    EKPSS yerleştirme işlemi, sınav sonuçları ve kura sistemi doğrultusunda yapılacak. Atamaların yapılacağı kadrolar her yıl olduğu gibi engelliler için belirlenen çeşitli kamu kurumlarında yer alacak. Tercihler belirli kadrolar için yapılacak olup her kadro için aranan özel nitelikler ve başvuru koşulları kılavuzda detaylı bir şekilde açıklandı. Bu kadrolar hem devlet dairelerinde hem de diğer kamu kuruluşlarında engelli bireylerin istihdamını sağlamak amacıyla ayrılmıştır. Adayların bu kadrolara yerleşebilmesi için belirli koşulları sağlamaları ve kılavuzda belirtilen prosedüre uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EKPSS yerleştirme detayları nedir?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yerleştirilecek kadroların sayıları, ilgili alanlar ve kadro için gerekli olan şartlar ayrıntılı olarak sunulmuş durumda. Bu kılavuzda engelli bireylerin hangi pozisyonlara başvurabileceği, başvuru koşulları, başvuruların nasıl yapılacağı ve yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kılavuzda yerleştirme için kullanılacak kura usulü ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar da yer almaktadır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM resmi sitesi takip edilmeli

    Adayların, tercih yaparken öncelikle kendilerine uygun olan kadroları belirlemeleri, belirlenen kadroların gereksinimlerini dikkatlice incelemeleri ve başvuru tarihleriyle ilgili olarak ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir. Adayların yerleştirme sürecinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için tüm kurallara uyması gerekmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EKPSS tercihleri belirtilen tarih aralığında yapılmalı

    ÖSYM'nin internet sitesinden ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılan tercih işlemlerine ek olarak kılavuzda belirtilen tarihlerin takip edilmesi ve işlemlerin zamanında tamamlanması gerekmektedir.

    2025 EKPSS KILAVUZ EKRANI

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 yılı EKPSS tercih işlemleri başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle tercihlerde bulunacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    SONUÇLAR KURA İLE BELİRLENECEK

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağını duyurdu. Bu atamalar EKPSS sonuçları ve kura ile yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Adayların tercihlerinde dikkat etmeleri gereken tüm detaylar ise 2025 EKPSS Tercih Kılavuzu'nda yer almakta.

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