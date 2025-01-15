Hatay küllerinden doğuyor! Bakan Murat Kurum paylaştı: Dünyanın en büyük şantiyesi

Hatay küllerinden doğuyor (Ekran görüntüsü)

BÖLGE HALKI İÇİN UMUT KAYNAĞI

Kurum, inşa sürecinin Hatay'da büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç, sadece binaları ayağa kaldırmak değil, aynı zamanda insanların geleceğe olan inançlarını da yeniden canlandırmaktır." ifadelerini kullandı. Bölgenin altyapı sorunlarından sosyal yaşam alanlarına kadar her detayı göz önünde bulundurularak yeniden tasarlandığını ekledi.