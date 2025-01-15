Hatay küllerinden doğuyor! Bakan Murat Kurum paylaştı: Dünyanın en büyük şantiyesi

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en çok etkilenen şüphesiz Hatay. Hükümet, Hatay'ı ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışmalarına devam ediyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en çok etkilenen şüphesiz Hatay. Hükümet, Hatay'ı ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışmalarına devam ediyor.
Hatay'ın yeniden inşası kapsamında sosyal medya hesabından yapılan çalışmaları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurulan şantiyenin dünyanın en büyük şantiyesi olduğunu söyledi.
Kurum, paylaşımında "Dünyanın en büyük şantiyesi… Burada yarınlarımızı, umutlarımızı, hayallerimizi de yeni baştan inşa ediyoruz" dedi.
BÖLGE HALKI İÇİN UMUT KAYNAĞI
Kurum, inşa sürecinin Hatay'da büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç, sadece binaları ayağa kaldırmak değil, aynı zamanda insanların geleceğe olan inançlarını da yeniden canlandırmaktır." ifadelerini kullandı. Bölgenin altyapı sorunlarından sosyal yaşam alanlarına kadar her detayı göz önünde bulundurularak yeniden tasarlandığını ekledi.
HEDEF: DAHA GÜVENLİ BİR HATAY
Bakan Kurum, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hatay'ın daha güvenli ve dayanıklı bir şehir haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Afetlere dayanıklı yapıların yanı sıra modern sosyal alanlar, yeşil alanlar ve toplumsal ihtiyaçları karşılayan projeler üzerinde titizlikle çalışıldığını söyledi.