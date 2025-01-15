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Hatay küllerinden doğuyor! Bakan Murat Kurum paylaştı: Dünyanın en büyük şantiyesi

11 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde en büyük zararı gören Hatay küllerinden yeniden doğuyor. Hükümet depremzedelere verdiği sözü tutabilmek için bölgedeki çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Depremin yıldönümüne yaklaşırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki şantiye alanını "Dünyanın en büyük şantiye alanı" diyerek paylaştı.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:41
Hatay küllerinden doğuyor! Bakan Murat Kurum paylaştı: Dünyanın en büyük şantiyesi

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    6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinden en çok etkilenen şüphesiz Hatay. Hükümet, Hatay'ı ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

    Bakan Kurum'un paylaşımından ekran görüntüsüBakan Kurum'un paylaşımından ekran görüntüsü

    Hatay'ın yeniden inşası kapsamında sosyal medya hesabından yapılan çalışmaları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurulan şantiyenin dünyanın en büyük şantiyesi olduğunu söyledi.

    Hatay küllerinden doğuyor!

    Dünyanın en büyük şantiyesi Hatay'da (Bakan Kurum'un X paylaşımı)Dünyanın en büyük şantiyesi Hatay'da (Bakan Kurum'un X paylaşımı)

    Kurum, paylaşımında "Dünyanın en büyük şantiyesi… Burada yarınlarımızı, umutlarımızı, hayallerimizi de yeni baştan inşa ediyoruz" dedi.

    Hatay küllerinden doğuyor (Ekran görüntüsü)Hatay küllerinden doğuyor (Ekran görüntüsü)

    BÖLGE HALKI İÇİN UMUT KAYNAĞI

    Kurum, inşa sürecinin Hatay'da büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç, sadece binaları ayağa kaldırmak değil, aynı zamanda insanların geleceğe olan inançlarını da yeniden canlandırmaktır." ifadelerini kullandı. Bölgenin altyapı sorunlarından sosyal yaşam alanlarına kadar her detayı göz önünde bulundurularak yeniden tasarlandığını ekledi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Hatay paylaşımı (X)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Hatay paylaşımı (X)

    HEDEF: DAHA GÜVENLİ BİR HATAY

    Bakan Kurum, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hatay'ın daha güvenli ve dayanıklı bir şehir haline gelmesini hedeflediklerini belirtti. Afetlere dayanıklı yapıların yanı sıra modern sosyal alanlar, yeşil alanlar ve toplumsal ihtiyaçları karşılayan projeler üzerinde titizlikle çalışıldığını söyledi.

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