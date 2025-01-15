MHP Lideri Devlet Bahçeli'den net açıklamalar: "Erken seçim yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalar yaptı:

Özgür Bey, 'Bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor. Bırak bu işleri. Hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan.

Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir.

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız.

MHP ile Kürtler'i düşman göstermek amacıyla hain propagandayı körüklediler. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir.

İmralı ile yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur.

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