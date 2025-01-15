Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Bekir Altun atandı

Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete 'de yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine ise Bekir Altun atandı. (Ekran Görüntüsü)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.