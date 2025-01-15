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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Bekir Altun atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Bekir Altun, Adli Tıp Kurumu'na ise birçok yeni atama yapıldı.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 05:28 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 05:28
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Bekir Altun atandı

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    Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

    Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine ise Bekir Altun atandı. (Ekran Görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine ise Bekir Altun atandı. (Ekran Görüntüsü)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

    Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Adli Tıp Kurumu;

    - Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali SELÇUK,

    - Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer ASAN,

    - Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Şener AĞAÇ,

    - Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Esma AKDEMİR,

    - Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife BALCI,

    - Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba ÖZBULAT,

    - Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre YILMAZ,

    3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince atanmıştır.

    Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Halit ÇAKIR atanmıştır.

    Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Adli Tıp Kurumu;

    - Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol TURAN,

    - Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ,

    - Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk DAŞDEMİR,

    - Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin KILIÇ,

    - Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil KOYUNCU,

    - Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine, Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Ali ORUÇ,

    - Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış DEMİRKOL,

    - Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet ÇELİK,

    - Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAYRAM,

    - Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÖZDEMİR,

    - Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ÇELİK,

    Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertürk ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nedim Uzun getirildi.

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