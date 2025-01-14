Dini değerlere küfreden Kartal Bulut Doğan tutuklandı

Sosyal medya üzerinden yayın yapan Kartal Bulut Doğan isimli şahıs din değerlere hakaretler savurdu.
DİNİ DEĞERLERE KÜFRETTİ
Kartal Bulut Doğan, sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayınlarda İslam'a, Allah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik ağır hakaret ve küfürler içeren ifadeler kullandı.
Kartal Bulut Doğan (Ekran Görüntüsü)
ATATÜRK'ÜN ANNESİNE HAKARET
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma da hakaretler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli şahıs, tepki gösteren takipçilerine "Gidin şikayet edin," diyerek karşılık verdi.
Kartal Bulut Doğan (Ekran Görüntüsü)
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Bulut Doğan hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, yayıncının halkın dini ve milli duygularını provoke etmeye yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.