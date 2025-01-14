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Dini değerlere küfreden Kartal Bulut Doğan tutuklandı

İzmir’de, dini değerlere küfreden Peygamber edendimiz Hz. Muhammed'e ve Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a hakaretler yağdıran sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan tutuklandı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:33
Dini değerlere küfreden Kartal Bulut Doğan tutuklandı

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    Sosyal medya üzerinden yayın yapan Kartal Bulut Doğan isimli şahıs din değerlere hakaretler savurdu.

    Kartal Bulut Doğan isimli müptezel yayıncı tutuklandı!

    DİNİ DEĞERLERE KÜFRETTİ
    Kartal Bulut Doğan, sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayınlarda İslam'a, Allah'a ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik ağır hakaret ve küfürler içeren ifadeler kullandı.

    Kartal Bulut Doğan (Ekran Görüntüsü)Kartal Bulut Doğan (Ekran Görüntüsü)

    ATATÜRK'ÜN ANNESİNE HAKARET
    Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma da hakaretler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli şahıs, tepki gösteren takipçilerine "Gidin şikayet edin," diyerek karşılık verdi.

    Kartal Bulut Doğan (Ekran Görüntüsü)Kartal Bulut Doğan (Ekran Görüntüsü)

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    Gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Bulut Doğan hakkında soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

    Mahkeme, yayıncının halkın dini ve milli duygularını provoke etmeye yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

    Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltına alındıDini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı
    Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı