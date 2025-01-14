MHP lideri Bahçeli TBMM’de konuşuyor... | CANLI

Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayettedir.

Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliahtı yoktur. Çevremizde yığınak yapan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştık.

"12 ADA TÜRKİYESİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur.

Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.

Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız.

Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı. Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır. Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz.

Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz.

Detaylar gelecek...