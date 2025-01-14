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İstanbul'da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü! Valilikten flaş ruhsat kararı

İstanbul’da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Sahte içki ölümlerinin artmasıyla birlikte İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada “"10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek" denildi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:04 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 13:04
İstanbul’da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü! Valilikten flaş ruhsat kararı

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    Bakırköy'de dün gece saatlerinde Gültekin Memecan (62) 2 arkadaşı ile birlikte içki içti. 2 arkadaş evlerine döndükten sonra fenalaştı ve Gültekin Memecan'ı arayarak haber verdi.

    2 arkadaş hastaneye kaldırılırken Gültekin Memecan içki içmeye devam etti. Memecan'da bir süre sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Gültekin Memecan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer 2 arkadaşın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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    "KENDİNİ İYİ HİSSETTİĞİ İÇİN HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMİYOR"
    Gültekin Memeca'nın abisi Erdal Memecan, "Perşembe günü arkadaşları ile içerken arkadaşları hastaneye gidiyor. Bizim birader kendini iyi hissettiği için hastaneye gitmeyi kabul etmiyor. 'Ben iyiyim' diyor. Pazartesi sabahı fenalaşıyor. Ev arkadaşı hastaneye kaldırıyor. 09.00 gibi entübe ediliyor. Gece saat 00.00'da da ölüyor. Sürekli içerdi. Sahte alkolü nereden aldığını tam olarak bilmiyoruz. Eminönü bölgesinde diye duyduk. Eşinden ayrılmıştı, pek görüşemiyorduk. 1 tane çocuğu vardı. Arkadaşlarının durumu iyi. Sahte içki içmesinler. Bile bile zehir yani. Bile bile tüketmeleri bana mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

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    BİR KAYIP DA BAŞAKŞEHİR'DEN
    Başakşehir İkitelli de de bir kişi sahte içkiden hayatını kaybetti. Pazartesi günü içki içen Türkmenistan uyruklu Agacan Başimov (34) bir süre sonra fenalaştı ve ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Başimov'da hayatını kaybetti. 2 cenazede Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken ilk bulgularda 2 kişinin de sahte içkiden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
    İstanbul Valiliği, kaçak ya da sahte alkol satarak ölüme neden olan, denetimlerle de bu yönde satış yaptığı tespit edilen, satış ve sunum belgesi bulunmayan, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bunlardan 48'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerinin yaptığı uygulamaların aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışı ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediğinin de ortada olduğu ifade edildi.

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    İstanbul Valiliğinin, bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bazı uygulamaları hayata geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu kapsamda, 10 Ekim 2024'te çıkarılan Valilik genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi. Bu genelgeye ek olarak 10 Ocak 2025'te yayımladığımız genelgeyle, kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir."

    Açıklamada, mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticilerinin genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olduğu, aksi durumların tespiti halinde ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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