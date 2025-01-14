İstanbul’da son 2 günde 2 kişi sahte içkiden öldü! Valilikten flaş ruhsat kararı

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, kaçak ya da sahte alkol satarak ölüme neden olan, denetimlerle de bu yönde satış yaptığı tespit edilen, satış ve sunum belgesi bulunmayan, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bunlardan 48'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerinin yaptığı uygulamaların aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışı ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediğinin de ortada olduğu ifade edildi.