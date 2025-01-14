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Sanayide yeşil dönüşüm: Hem doğamız hem sanayimiz hem de ülkemiz kazanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, sanayide yeşil dönüşümü destekleyerek çevreci üretim standartlarını belirliyor. Bu kapsamda tesisler, çevre dostu uygulamalarla “Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi” alabilecek ve F’den A’ya kadar sınıflandırılacak. Uluslararası pazarda prestij sağlayacak olan ‘A Sınıfı Belge’yi elde eden tesisler, sürdürülebilir üretimde öncü olacak. Yönetmeliğe ilişkin açıklama yapan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çevreci üretimi teşvik edecek düzenlemeyle hem doğamız hem sanayimiz hem de ülkemiz kazanacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:20
Sanayide yeşil dönüşüm: Hem doğamız hem sanayimiz hem de ülkemiz kazanacak

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı" kapsamında sanayide temiz ve çevreci üretimi teşvik eden "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik kapsamında düzenlenecek "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi" ile sanayi tesislerinin, uluslararası kabul görmüş mevcut en iyi teknikler çerçevesinde çevresel performans durumları ortaya konulacak.

    Bakan Murat Kurum'un X paylaşımında yer alan İnfografikBakan Murat Kurum'un X paylaşımında yer alan İnfografik

    BAKAN KURUM: HEM DOĞAMIZ HEM SANAYİMİZ HEM ÜLKEMİZ KAZANACAK
    Yönetmeliğin getirdiği yeniliklere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma hamlemizde çok önemli bir adım daha atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedeflerimize yaklaştıracak 'Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği' yayımlandı. 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' için çevreci üretimi teşvik edecek düzenlemeyle hem doğamız hem sanayimiz hem ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı.

    Bakan Murat Kurum'un X paylaşımıBakan Murat Kurum'un X paylaşımı

    REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK
    Yönetmelikle çevresel performans durumlarına göre belgelendirilen sanayicilerin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması sağlanacak. Sanayide çevre dostu üretim süreçleri yaygınlaşacak. Yenilikçi ve temiz teknolojilerin kullanımına öncelik verilecek. Yerli teknoloji üretimi desteklenerek istihdama da katkı sağlanacak.

    6 BİN TESİS DÖNÜŞÜM YOLUNDA
    Yönetmelik kapsamına giren enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi ile tekstil, otomotiv, deri, kağıt, gıda, hayvancılık gibi sektörlerde yaklaşık 6 bin tesis bulunuyor. Sanayide "Yeşil Dönüşüm Belgesi" ile tesisler mevcut en iyi tekniklerin kullanım durumuna göre, yüzde 100 uyumdan yüzde 50 uyuma kadar A'dan F'ye sınıflandırılacak. Belgelendirme sürecindeki raporlamalar, alanında yetkin ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından yürütülecek.

    “Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)“Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

    TESİSLERİN NİHAİ HEDEFİ A SINIFI BELGE OLACAK
    Çevreci üretimi destekledikleri için 'A Sınıfı Belge' elde eden sanayi tesisleri uluslararası pazarda da prestij kazanacak. Bu belgeyi almak için tesislerin yenilikçi ve temiz teknolojileri kullanmaları zorunlu olacak. Yönetmelik ile sanayi tesislerinin kademeli yeşil dönüşümü sağlanacak. Yeni sanayi tesisleri yürürlük tarihinden itibaren en az D sınıfında olacak şekilde kurulacak ve işletmeye alınacak. Mevcut tesisler ise yürürlük tarihinden itibaren belgelendirilmeye başlanacak. Belge sınıfı kademeli bir geçişle 31 Aralık 2028 tarihinden itibaren en az F, 31 Aralık 2030 tarihinden itibaren ise en az D sınıfında olacak.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

    TEMİZ TEKNOLOJİ İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK SAĞLANACAK
    Çevreci teknoloji için doğan yatırım ihtiyaçları için de Bakanlık yeşil finansman imkanlarına erişimi kolaylaştıracak. Yatırım ihtiyacı olan sanayi tesisleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının girişimleriyle Dünya Bankası tarafından yönlendirilen Türkiye'de Sanayi Emisyonlarının Azaltımı Projesi kapsamında 416,7 milyon Dolar finansman kaynağından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığıyla yararlanabilecek.

    ÇEVRESEL PERFORMANS VERİLERİ FİNANS SEKTÖRÜ İLE PAYLAŞILIYOR
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayicilerin finansman imkanlarına erişimini kolaylaştırmak için bir protokolü daha hayata geçirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) arasında çevresel performansa esas veri paylaşımına ilişkin protokol bugün imzalanacak. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılacak.

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