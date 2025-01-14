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İstanbul'da sahte alkolden son 24 saatte 11 kişi öldü 63 işletme kapatıldı

Kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle İstanbul'da son 24 saatte hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:32 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:12
İstanbul’da sahte alkolden son 24 saatte 11 kişi öldü 63 işletme kapatıldı

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    İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti.

    İstanbul'da sahte alkolden son 24 saatte 11 kişi öldü 63 işletme kapatıldı

    Sahte alkol üretimi (AA)Sahte alkol üretimi (AA)

    38 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

    Alınan bilgiye göre, aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

    11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Son 24 saatte hastanelerde tedavi gören 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    İstanbul'da sahte içki nedeniyle Türkmenistan uyruklu 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.

    Gün içinde tedavi altına alındığı belirlenen Odil Alimov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva, Erdinç Öksüzce'nin de öldüğü tespit edildi.

    Sahte içki nedeniyle Murat P, Murat J, Allayar A, Golibjon R, Bakhtyor B, Yulmurod A. ve Izzat R'nin de hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

    Ele geçirilen sahte alkoller ve gözaltına alınanlar (AA)Ele geçirilen sahte alkoller ve gözaltına alınanlar (AA)

    Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

    Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı (Sosyal medya)İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı (Sosyal medya)

    63 İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

    İstanbul Valisi Davut Gül, kentte sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını bildirdi.

    Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor." ifadelerini kullandı.

    Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.

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