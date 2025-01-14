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Irak'tan PKK/YPG açıklaması: Sınır bölgesindeki teröristler uzaklaştırıldı

Irak, sınır bölgesindeki topraklarında bulunan PKK/YPG'li teröristleri buradan uzaklaştırdığını duyurdu. Açıklamada, sınırda gerginlik yaşanmadığı ve sınır şeridindeki güvenliğin üst düzeyde sağlandığı da kaydedildi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 23:36
Irak’tan PKK/YPG açıklaması: Sınır bölgesindeki teröristler uzaklaştırıldı

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    Irak yönetimi, sınır bölgesindeki topraklarında bulunan PKK/YPG'li teröristleri buradan uzaklaştırdığını duyurdu.

    Irak bayrağı (AA)Irak bayrağı (AA)

    IRAK-SURİYE SINIR ŞERİDİNE BETON DUVARLAR YERLEŞTİRİLİYOR

    Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak sınır bölgesindeki topraklarda, 17. Sınır Tugayı'na bağlı 2. Alay'ın kontrol ettiği bölgede bulunan PKK/YPG'li teröristlerin buradan uzaklaştırıldığı ifade edilerek, bu önlemin komutanlığın Irak-Suriye sınır şeridinde beton duvar yerleştirilmesi çalışmalarını tamamlama kapsamında alındığı belirtildi.

    PKK/YPG'li teröristler (AA)PKK/YPG'li teröristler (AA)

    Açıklamada, sınırda gerginlik yaşanmadığı ve sınır şeridindeki güvenliğin üst düzeyde sağlandığı da kaydedildi.

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