ANKA III’ten bir ilk: "20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) X hesabından yapılan açıklamaya göre, atış, ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatıyla 20 bin feet irtifada 180 knot hızla gerçekleştirildi.

ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. (Sosyal medya)

Açıklamada, "Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"ANKA III gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli TOLUN mühimmatıyla gerçekleştirdiği bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor. Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde emeği geçen TUSAŞ ve ASELSAN çalışanlarına, özverili çalışmalarıyla projeye yön veren Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personeline ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz."