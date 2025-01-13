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Mersin'de terör operasyonu: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi tutuklandı

Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 07:42 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:01
Mersin’de terör operasyonu: Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi tutuklandı

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    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sarıyıldız ile Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklandı, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Başsavcılığın "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alınmıştı.

    Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.

    Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.

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    DEM Parti'ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı

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