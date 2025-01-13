Gabar’da günlük petrol üretimi 71 bin varile ulaştı: Enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (AA)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da güzel işlere imza atıyor.
Geçtiğimiz hafta Gabar'da 52 no'lu sondaj kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. Bugün günlük petrol üretimimiz 70 bin varili aştı.
Ancak bu önemli başarılar yeterince konuşulmuyor.
Hakan'ın canlı yayında Gabar petrolünü koklaması ve bu olayın sosyal medyada viral olması işte bu açıdan önemliydi.
Gabar Petrol Keşfi (Takvim Foto Arşiv)
İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK ATTI
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yerli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı.
"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Bakanlık yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.
Burası Çok Önemli'nin 41. ve 50. sayfaları arasında Berat Albayrak, süreci ve yaşanan o gelişmeleri kaleme almıştı. İşte o dikkat çeken ifadeler:
Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.
Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)
ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.
İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."
Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)
"BİZZAT SONDAJ BÖLGESİNE GİDİP ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİM"
Berat Albayrak kitabında, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullanarak, "Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikâyeler üretilirken biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." sözlerine yer veriyor.
Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)
GÜNLÜK 100 BİN VARİLİ GEÇECEK
Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.