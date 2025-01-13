Gabar’da günlük petrol üretimi 71 bin varile ulaştı: Enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz

Gabar'da 75 kuyuda günlük 71 bin varil petrol üretildiğinin altını çizen Bayraktar, "Türkiye'nin geri kalanındaki kuyu sayımız ve üretimimize baktığımızda günlük bir kuyudan üretimimiz ortalama 40 ila 50 varillerde. Gabar'da bu, 900 ila 1000 varillere gelmiş durumda. Dolayısıyla petrol kaliteli ve kuyu verimliliği çok yüksek." diye konuştu.

GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 71 BİN VARİL Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Gabar'daki günlük petrol üretiminin 71 bin varile çıktığını bildirdi.

Gabar petrolü üretim sahası (AA)



YILLIK EKONOMİK DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

Bayraktar, Gabar petrolünün ekonomik değerine de değinerek, "71 bin varilin yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar." ifadesini kullandı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞIN



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, ""Petrol olsa bile biz çıkaramayız" gibi ayağımıza bağ olan düşünceleri çöpe atan, Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hamlelerinin en başarılı örneklerinden biri Gabar petrolüdür." ifadelerini kullandı.

İşte Tezel'in 13 Ocak tarihli yazısı:

Ahmet Hakan, TV programına konuk ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanında getirdiği Gabar Dağı'ndan çıkan petrolle dolu olan kavanozun kapağını açıp kokladı.



"Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" deyince de sosyal medyada espri konusu oldu. Şov yapmakla suçlandı vs.

TV'de enerji kaynakları gibi sıkıcı konular konuşulurken bu tür küçük atraksiyonlar işe yarıyor.



Hakan ne yapsaydı peki? İlk akla geleni yaptı kokladı işte. İyi de yaptı. Bir anda Gabar petrolünü ülke gündemine taşıdı.



O petrolü çıkartmamızın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu döneme kadar uzanan bir öyküsü var aslında.