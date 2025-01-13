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Gabar'da günlük petrol üretimi 71 bin varile ulaştı: Enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Gabar'daki günlük petrol üretiminin 71 bin varile ulaştığını bildirdi. Bu vesileyle Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığına giden yolda fitili ateşleyen dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlar yeniden gündem oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt, ""Petrol olsa bile biz çıkaramayız" gibi ayağımıza bağ olan düşünceleri çöpe atan, Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hamlelerinin en başarılı örneklerinden biri Gabar petrolüdür." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 09:30
Gabar’da günlük petrol üretimi 71 bin varile ulaştı: Enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Enerji alanında hem karada hem de denizde arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor.

    GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 71 BİN VARİL

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Gabar'daki günlük petrol üretiminin 71 bin varile çıktığını bildirdi.

    Gabar'da 75 kuyuda günlük 71 bin varil petrol üretildiğinin altını çizen Bayraktar, "Türkiye'nin geri kalanındaki kuyu sayımız ve üretimimize baktığımızda günlük bir kuyudan üretimimiz ortalama 40 ila 50 varillerde. Gabar'da bu, 900 ila 1000 varillere gelmiş durumda. Dolayısıyla petrol kaliteli ve kuyu verimliliği çok yüksek." diye konuştu.

    Gabar petrolü üretim sahası (AA)Gabar petrolü üretim sahası (AA)

    YILLIK EKONOMİK DEĞERİ 2 MİLYAR DOLAR

    Bayraktar, Gabar petrolünün ekonomik değerine de değinerek, "71 bin varilin yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar." ifadesini kullandı.

    ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞIN

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, ""Petrol olsa bile biz çıkaramayız" gibi ayağımıza bağ olan düşünceleri çöpe atan, Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hamlelerinin en başarılı örneklerinden biri Gabar petrolüdür." ifadelerini kullandı.

    İşte Tezel'in 13 Ocak tarihli yazısı:

    Ahmet Hakan, TV programına konuk ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanında getirdiği Gabar Dağı'ndan çıkan petrolle dolu olan kavanozun kapağını açıp kokladı.

    "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" deyince de sosyal medyada espri konusu oldu. Şov yapmakla suçlandı vs.
    TV'de enerji kaynakları gibi sıkıcı konular konuşulurken bu tür küçük atraksiyonlar işe yarıyor.

    Hakan ne yapsaydı peki? İlk akla geleni yaptı kokladı işte. İyi de yaptı. Bir anda Gabar petrolünü ülke gündemine taşıdı.

    O petrolü çıkartmamızın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu döneme kadar uzanan bir öyküsü var aslında.

    Gabar petrolü üretim sahası (AA)Gabar petrolü üretim sahası (AA)


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun çizdiği milli enerji ve maden politikası çerçevesinde Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atmıştı.

    Şimdi o adımların meyvelerini topluyoruz.

    Doğalgazdan güneşe, rüzgârdan nükleer santrallere uzanan geniş bir yelpazede enerji kaynaklarımızı çeşitlendirip, genişleterek enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz.

    Albayrak "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik" dediğinde, bazıları "Petrol yok", "Bunlar şehir efsanesi" diyorlardı.

    "Petrol olsa bile biz çıkaramayız" gibi ayağımıza bağ olan düşünceleri çöpe atan, Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hamlelerinin en başarılı örneklerinden biri Gabar petrolüdür.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (AA)

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da güzel işlere imza atıyor.

    Geçtiğimiz hafta Gabar'da 52 no'lu sondaj kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. Bugün günlük petrol üretimimiz 70 bin varili aştı.
    Ancak bu önemli başarılar yeterince konuşulmuyor.

    Hakan'ın canlı yayında Gabar petrolünü koklaması ve bu olayın sosyal medyada viral olması işte bu açıdan önemliydi.

    Gabar Petrol Keşfi (Takvim Foto Arşiv)Gabar Petrol Keşfi (Takvim Foto Arşiv)

    İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK ATTI

    Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yerli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı.

    "ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

    Bakanlık yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

    Burası Çok Önemli'nin 41. ve 50. sayfaları arasında Berat Albayrak, süreci ve yaşanan o gelişmeleri kaleme almıştı. İşte o dikkat çeken ifadeler:

    Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.

    Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)

    ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR

    Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

    İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

    Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)

    "BİZZAT SONDAJ BÖLGESİNE GİDİP ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİM"

    Berat Albayrak kitabında, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullanarak, "Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikâyeler üretilirken biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." sözlerine yer veriyor.

    Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)

    GÜNLÜK 100 BİN VARİLİ GEÇECEK

    Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv


    BARUT DEĞİL PETROL KOKUYOR

    Bir dönem terör olayları nedeniyle gidilemeyen Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini yaklaşık 2,5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilmişti.

    Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)

    Yüksek oranda petrol olduğu tespit edilen Gabar'da ilk olarak bulunan petrol sahasına Şehit Esma Çevik ismi verildi. Burada petrol çıkarma çalışmaları gece-gündüz demeden devam ederken, ikinci müjde yine Başkan Erdoğan tarafından verildi. Bulunan ikinci petrol sahasına ise, Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

    Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisiBerat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi
    Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

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