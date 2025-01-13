Bakan Fidan’dan Riyad’da terör örgütüne net mesaj!

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.

Fidan, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, "Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır" hatırlatmasını da yaptı. Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye'nin doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini tekrarladı.

Bakan Fidan, Riyad'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi.