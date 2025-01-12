Bakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği! İngiliz, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.
YENİ YÖNETİM YENİ MEVKİDAŞ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Riyad'da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.
İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMESİNDE DE KONU SURİYE
Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.