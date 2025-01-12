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Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği! İngiliz, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısırlı, Suriyeli, Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:11
Bakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği! İngiliz, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

İÇİNDEKİLER

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

    Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati (X)Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati (X)

    Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü (X)Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü (X)

    YENİ YÖNETİM YENİ MEVKİDAŞ
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Riyad'da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.

    Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (X)Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (X)

    İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMESİNDE DE KONU SURİYE
    Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

    Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü (X)Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü (X)

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