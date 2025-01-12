Bakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği! İngiliz, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad 'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü (X)

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Riyad'da Suriye Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.