DEM Parti heyeti Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti!

DEM Parti heyeti, önceki dönem HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve doktor Selçuk Mızraklı ile görüştük. Sürece desteklerinin ve katkılarının tam olduğunu ilettiler" dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş da, "Her türlü kişisel, partisel çıkarın ötesinde, demokrasinin güçlenmesine dair atılacak her adımın tereddütsüz yanında olacağımı belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

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