Bakan Fidan Riyad yolcusu: Uluslararası temsilciler Suriye için toplanıyor

ANA GÜNDEM: SURİYE'DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Yarın Riyad'da düzenlenecek Suriye konulu toplantının ana gündem maddesini, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, toplantıda, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik odaklı temasların ülkenin istikrarını sağlama yolunda önemli bir rol oynadığına dikkat çekmesi bekleniyor.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin bir kez daha vurgulanacağı ifade edilirken, Bakan Fidan'ın, mevcut durumdan faydalanmaya çalışan bölücü terör örgütlerine karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağına dair Türkiye'nin kararlılığını yineleyeceği belirtiliyor.