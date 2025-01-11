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Bakan Fidan Riyad yolcusu: Uluslararası temsilciler Suriye için toplanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Riyad’da Suriye konulu toplantıya katılacak. Zirvede bölgedeki istikrar ve güvenliği sağlamak için atılacak adımlar masaya yatırılacak. Toplantıda, Suriye’nin toprak bütünlüğü, yeniden imarı ve yaptırım muafiyetlerinin genişletilmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 16:00
Bakan Fidan Riyad yolcusu: Uluslararası temsilciler Suriye için toplanıyor

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    Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Riyad'da gerçekleştirilecek Suriye konulu toplantıya katılacak. Bu toplantının, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen aynı temalı görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

    GENİŞ KATILIMLI DİPLOMATİK ZİRVE

    Toplantıya Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor. Ayrıca, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dışişleri bakanlarının; ABD ve İtalya'nın ise dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde temsil edileceği ifade edildi.

    ULUSLARARASI TEMSİLCİLER DE TOPLANTIDA

    Toplantıya ayrıca, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin de katılım sağlayacağı öngörülüyor.

    ANA GÜNDEM: SURİYE'DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK

    Yarın Riyad'da düzenlenecek Suriye konulu toplantının ana gündem maddesini, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, toplantıda, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik odaklı temasların ülkenin istikrarını sağlama yolunda önemli bir rol oynadığına dikkat çekmesi bekleniyor.

    SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖRLE MÜCADELE

    Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin bir kez daha vurgulanacağı ifade edilirken, Bakan Fidan'ın, mevcut durumdan faydalanmaya çalışan bölücü terör örgütlerine karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağına dair Türkiye'nin kararlılığını yineleyeceği belirtiliyor.

    YENİDEN İNŞA VE YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

    Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde zaman kaybetmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine vurgu yapacağı da öngörülüyor. Ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımlara son dönemde getirilen muafiyetlerin kapsamının, kritik sektörleri içerecek şekilde genişletilmesinin teşvik edilmesi de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

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