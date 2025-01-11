Bakan Fidan Riyad yolcusu: Uluslararası temsilciler Suriye için toplanıyor

ANA GÜNDEM: SURİYE'DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK
Yarın Riyad'da düzenlenecek Suriye konulu toplantının ana gündem maddesini, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, toplantıda, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik odaklı temasların ülkenin istikrarını sağlama yolunda önemli bir rol oynadığına dikkat çekmesi bekleniyor.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖRLE MÜCADELE
Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin bir kez daha vurgulanacağı ifade edilirken, Bakan Fidan'ın, mevcut durumdan faydalanmaya çalışan bölücü terör örgütlerine karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağına dair Türkiye'nin kararlılığını yineleyeceği belirtiliyor.
YENİDEN İNŞA VE YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE
Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde zaman kaybetmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine vurgu yapacağı da öngörülüyor. Ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımlara son dönemde getirilen muafiyetlerin kapsamının, kritik sektörleri içerecek şekilde genişletilmesinin teşvik edilmesi de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.