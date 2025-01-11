PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Bayraktar açıkladı: 2025'te elektrik sektöründe ezber bozan kararlar alacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik sektöründe bu yıl cesur ve ezber bozacak kararlar alacaklarını söyledi. Bayraktar, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde toplam 13 milyar liralık yatırım yapacağını da ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 07:26
Bakan Bayraktar açıkladı: 2025’te elektrik sektöründe ezber bozan kararlar alacağız

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik sektöründe 2025 yılında 13 milyar liralık yatırım planlaması öngörüldüğünü kaydederken, sektörde bu yıl cesur ve ezber bozacak kararlar alacaklarını söyledi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)

    Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 15. Sektör Toplantısı, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.

    Toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, "2025 yılı, yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız, cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak" dedi.

    Bayraktar, mevcutta 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitesini 2035 yılına kadar 3 katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgede elektrik ticaretinde merkez ülke haline gelmeyi hedeflediklerini anlattı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)

    13 MİLYARLIK YATIRIM
    Bayraktar, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde toplam 13 milyar liralık yatırım yapacağını da ifade etti. Bayraktar, "Dağıtım şirketlerimizin, 4'üncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yıldaki toplam yatırım, 55 milyar lira olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planlaması öngörülüyor" diye konuştu.

    Bayraktar, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde toplam 13 milyar liralık yatırım yapacağını da ifade etti. (AA)Bayraktar, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde toplam 13 milyar liralık yatırım yapacağını da ifade etti. (AA)

    116 BİN MEGAVATA ÇIKTI
    Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "2024 yılında elektrik enerjisi üretiminde yerlilik oranını çok üst seviyeye taşıyarak yüzde 70'e ulaştık. Yine 2024 yılında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 60'lara yükselttik. Son 20 yılda üçe katlayan elektrik talebini karşılamak amacıyla kurulu gücümüzü 116 bin megavata çıkardık. Geldiğimiz noktada, ülkemizdeki kesintili kaynaklar olan rüzgâr ve güneş üretim santrallerinin kapasitesi 32 bin megavatı geçmiş durumda. Evlerimizde kullandığımız elektriğin tamamını rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılayabilir hale geldik" ifadelerini kullandı. Elektriğe erişimin, temel bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın hiçbir koşulda ihmal ve ihlal edilmemesi gerektiğine değinen Bayraktar, "Elektrik dağıtımında hedefimiz vatandaşımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?
    Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi sonrası İtalya’dan ilk adım: Suriye’ye yaptırımlar kaldırılsın
    Kandil’deki bölücü: Murat Karayılan Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmralı-DEM hattını sabotaja kalkıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    PKK/YPG’de Harekat korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD’ye hem Avrupa’ya yalvardı | The Guardian’dan skandal
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf! Başkan Erdoğan’dan Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılışında önemli açıklamalar
    Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru
    CHP’de kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım’a soruşturma! İşte kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!