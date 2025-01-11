Bakan Bayraktar açıkladı: 2025’te elektrik sektöründe ezber bozan kararlar alacağız

Bayraktar, dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde toplam 13 milyar liralık yatırım yapacağını da ifade etti. (AA)

116 BİN MEGAVATA ÇIKTI

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "2024 yılında elektrik enerjisi üretiminde yerlilik oranını çok üst seviyeye taşıyarak yüzde 70'e ulaştık. Yine 2024 yılında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 60'lara yükselttik. Son 20 yılda üçe katlayan elektrik talebini karşılamak amacıyla kurulu gücümüzü 116 bin megavata çıkardık. Geldiğimiz noktada, ülkemizdeki kesintili kaynaklar olan rüzgâr ve güneş üretim santrallerinin kapasitesi 32 bin megavatı geçmiş durumda. Evlerimizde kullandığımız elektriğin tamamını rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılayabilir hale geldik" ifadelerini kullandı. Elektriğe erişimin, temel bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkın hiçbir koşulda ihmal ve ihlal edilmemesi gerektiğine değinen Bayraktar, "Elektrik dağıtımında hedefimiz vatandaşımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır" diye konuştu.